Xiaomi Mi Max 3 riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Non c'è voluto molto prima che il team Xiaomi.eu lavorasse al porting dell'aggiornamento, rilasciato poche ore fa, alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi Max 3. Un porting molto utile, visto che Mi Max 3 è uno smartphone figlio di un'epoca in cui Xiaomi non era ancora presente ufficialmente sul suolo europeo. Per il momento, il major update è stato rilasciato solamente in versione China, più avanti arriverà in quella Global ma niente da fare per la ROM EEA, quindi. Non essendo stato commercializzato in Europa, non esiste una ROM europea per l'ultimo esponente dell'ormai defunta categoria phablet.

Con Xiaomi.eu l'aggiornamento alla MIUI 12.5 arriva in Europa su Xiaomi Mi Max 3

Fatto sta che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 era atteso anche dai possessori di Xiaomi Mi Max 3, nonostante stiamo parlando di uno smartphone un po' datato. Venne rilasciato con MIUI 9, quindi questo è il quarto aggiornamento dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi, le cui novità sono state già discusse nel dettaglio nella mia anteprima. In primo piano ci sono novità audio/video, migliorie per sicurezza, privacy e cloud e una nuova app Note. Tutte feature che ritroviamo nel porting Xiaomi.eu, a cui si aggiungono ottimizzazioni quali lingua italiana, servizi Google e quant'altro.

Tuttavia, stiamo parlando di un porting, per quanto di ROM ufficiali. Perciò le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti custom ROM: per installarla, quindi, dovrete effettuare prima lo sblocco del bootloader, poi l'installazione della custom recovery TWRP. In questo modo, potrete utilizzare la modalità di installazione della TWRP per il flashing la ROM Xiaomi.eu, che potete scaricare dal nostro articolo dedicato:

