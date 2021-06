Xiaomi Mi CC10/CC11: spunta una certificazione e nuovi dettagli

In una giornata, in generale da un paio di mesi, piena di prodotti Xiaomi in Italia, si torna a parlare anche di altri misteriosi smartphone. Come quello comparso in una certificazione per la batteria e che secondo molti potrebbe essere il presunto Xiaomi Mi CC10, ma sarà lui?

Aggiornamento 19/06: nuove informazioni interessanti vengono fuori in merito al nuovo modello della serie Mi CC. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Xiaomi Mi CC10: tutto ciò che sappiamo

Che cosa sappiamo quindi di questo nuovo smartphone di Xiaomi? La certificazione riportata è la nota 3C, cioè quella che si occupa di certificare batteria e ricarica di un dispositivo. In questo caso, è stato registrato un modulo con capacità di 4.360 mAh (valore 4.260 mAh). Per capire che si tratta di una batteria utilizzata da Xiaomi, di una capacità di poco superiore a quella del Mi 11 Lite si va ad individuare che il numero modello è BN4E.

Da questo leak, si sono poi scatenate una serie di dibattiti e discussioni su quale possa essere questo smartphone. Ebbene, molti non hanno dubbi: sembra proprio possa trattarsi di una delle specifiche tecniche del famoso Xiaomi Mi CC10 di cui si era vociferato quasi un anno fa e qualche mese fa ma che ad oggi non si è concretizzato. In ogni caso, pare che non sia neanche troppo lontano e si vocifera che possa essere dotato persino di uno Snapdragon 870 come SoC.

Il Product Manager di Xiaomi si sbilancia sull'arrivo di Mi CC10

Nuove, interessanti notizie in merito alla serie Mi CC arrivano in queste ore. Infatti, da un'interazione tra i Mi Fan ed il Product Manager di Xiaomi Wei Siqi, abbiamo appreso che la nuova serie si farà e soprattutto arriverà nel terzo trimestre del 2021. Ciò vuol dire che la presunta versione Mi Note 11/Mi 11T potrebbe arrivare a fine estate 2021.

Xiaomi Mi CC10 potrebbe diventare CC11: ecco perché

Dopo l'interessante notizia arrivata dal Product Manager di Xiaomi, apprendiamo oggi da un nuovo leak, da Bald Panda su Weibo, che il nuovo smartphone della serie Mi CC potrebbe saltare una generazione e diventare direttamente Mi CC11. I motivi sembrerebbero essere molto semplici, visto che il brand vuole appaiare la serie a quella attuale di Mi 11. Questo non fa altro che avvalorare l'idea che da noi possa arrivare, semmai arrivasse, come Mi Note 11, rilanciando una serie molto apprezzata.

Mi CC10 (o CC11) certificato? Spuntano nuovi dettagli

Dopo quasi un mese dalle ultime indiscrezioni in merito, si torna a parlare dell'ipotetico Mi CC10/CC11, che stavolta sarebbe passato da una certificazione. Infatti, apprendiamo da Digital Chat Station che uno smartphone, con riferimento finale K9D, dal design sottile e soprattutto leggero è stato certificato (e che sarà ovviamente 5G). E secondo i media locali, ci sono pochi dubbi che possa essere proprio lui il modello sopracitato.

Non solo certificazioni però, visto che sono iniziate a trapelare tante indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone. A dispetto di quanto si pensava, pare che al posto dello Snapdragon 870 possa esserci il nuovo 778G, utilizzato al debutto dai nuovi Honor, oppure l'ancora inedito 775G con 8 GB RAM, ma quello che intriga è sicuramente il lato fotografico, visto che si parla di uno Zoom ottico 12x, uno digitale 120x e una fotocamera principale da 108 MP con ISP proprietario. Per il display, dovrebbe puntare su un pannello OLED. Insomma, di carne al fuoco ce n'è, bisogna solo attendere le conferme ufficiali.

