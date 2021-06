Xiaomi e Android 12: ecco quali modelli si aggiorneranno

Il protagonista del Google I/O 2021 è stato senza ombra di dubbio l'annuncio di Android 12 e fra gli early adopter troviamo anche Xiaomi. Assieme a OnePlus, OPPO, Realme, iQOO, ASUS e TCL, l'azienda di Lei Jun ha avviato il suo programma di Beta Testing in modo da spianare la strada al rilascio stabile. Ci vorrà ancora tempo prima che il major update di Google si affacci sui primi smartphone, a partire dalla famiglia Google Pixel nell'autunno 2021. Per quanto riguarda il catalogo Xiaomi, se ne riparlerà a cavallo fra 2021 e 2022, quando la nuova versione del robottino verde di Big G si espanderà. Fino a quel momento, facciamo un recap delle novità che verranno aggiunte e su quali modelli di smartphone le vedremo.

Android 12 si prepara ad approdare sugli smartphone Xiaomi: ecco cosa sappiamo

Le novità di Android 12

La principale novità di Android 12, ma che non è detto vedremo sugli smartphone Xiaomi, si chiama Material You. Il nuovo linguaggio estetico di Google si sostituirà all'attuale Material Design, dando una maggiore ricchezza in termini di personalizzazione. Con l'aggiornamento arriverà una nuova gestione dei colori, potendo colorare tutta la UI in base anche ai colori degli sfondi utilizzati. In base all'immagine scelta, l'utente potrà far sì che un po' tutti gli elementi dell'interfaccia si adattino: icone, widget, notifiche, menu e quant'altro.

Cambiamenti estetici che comprendono anche nuovi widget ed animazioni, puntando ad avere una maggiore fluidità e coerenza visiva. Si modifica anche la lock screen, con un nuovo widget per l'orologio, con cambiamenti anche per notifiche e Quick Settings. Tuttavia, quando si parla di modifiche al look di Android è tutto da vedere se Xiaomi farà lo stesso, dato che la veste grafica dipende dalla MIUI.

Con Android 12, Google ha deciso di migliorare privacy e sicurezza, a partire dall'implementazione della Privacy Dashboard. Da qui sarà possibile verificare la gestione dei permessi da parte delle app installate, potendo così capire su quali dati mettano le mani. Ma soprattutto è stato incluso un indicatore per microfono e fotocamera: quando uno dei due vengono utilizzati, comparirà un'icona in alto nello schermo. Inoltre, sarà possibile utilizzare la geolocalizzazione camuffata, una feature che in realtà è già presente nella MIUI.

Android 12 a braccetto con la MIUI 13?

Non è ancora dato sapere se l'aggiornamento ad Android 12 da parte di Xiaomi coinciderà con il rilascio della MIUI 13. A parte le bufale comparse in rete, non sappiamo ancora quando partirà il major update della MIUI. Senza considerare che il rilascio della MIUI 12.5 ha interrotto la cadenza ordinaria, dato che per la prima volta è stata annunciata un aggiornamento intermedio. È comunque plausibile che la MIUI 13 arrivi nei primi mesi del 2022, pertanto non è da escludere questa eventualità.

Quando arriverà Android 12?

Manca ancora una data ufficiale, ma solitamente il rilascio di Android 12 da parte di Google parte con l'annuncio della famiglia Pixel. Probabilmente anche la serie Google Pixel 6 arriverà a settembre/ottobre 2021, quindi ci aspettiamo che quello sia il periodo per il primo roll-out. Ma ricordiamoci che gli altri produttori non sono quasi mai così reattivi ed è molto probabile che bisogni attendere il Q1 2022 per assistere ai primissimi aggiornamenti.

Quali Xiaomi si aggiorneranno ad Android 12?

Mancano ancora diversi mesi prima dell'ufficialità al pubblico di Android 12 e per questo non c'è ancora una roadmap ufficiale. Ci tengo a sottolinearlo, perché non vorrei che prendeste questo elenco che sto per darvi come certo, per poi magari lamentarvene. Tuttavia, sappiate che l'ho stilato sulla base della policy di aggiornamento che Xiaomi è solita tenere. Ovviamente la aggiornerà nel corso del tempo, quando verranno annunciati altri modelli ma soprattutto quando Xiaomi si pronuncerà in merito.

Prima di lasciarvi all'elenco, vi ricordo che i possessori di alcuni modelli Xiaomi possono già provare Android 12 Beta: trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Modello Beta Stabile XIAOMI Xiaomi Mi 11 Rilasciata – Xiaomi Mi 11 Pro – – Xiaomi Mi 11 Ultra Rilasciata – Xiaomi Mi 11 Lite 4G – – Xiaomi Mi 11 Lite 5G – – Xiaomi Mi 11i Rilasciata – Xiaomi Mi 11X – – Xiaomi Mi 11X Pro Rilasciata – Xiaomi Mi 10 – – Xiaomi Mi 10 Pro – – Xiaomi Mi 10 Ultra – – Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) – – Xiaomi Mi 10 Lite 5G – – Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro – – Xiaomi Mi 10T Lite – – Xiaomi Mi 10S – – Xiaomi Mi 10i – – Xiaomi Mi MIX Fold – – REDMI Redmi K40 – – Redmi K40 Pro – – Redmi K40 Pro+ – – Redmi K40 Gaming Edition – – Redmi K30 4G – – Redmi K30 5G – – Redmi K30 Racing Edition – – Redmi K30i 5G – – Redmi K30 Pro – – Redmi K30 Pro Zoom – – Redmi K30 Ultra – – Redmi K30S – – Redmi Note 10 – – Redmi Note 10 5G – – Redmi Note 10 Pro – – Redmi Note 10 Pro 5G – – Redmi Note 10 Pro Max – – Redmi Note 10S – – Redmi Note 8 (2021) – – POCO POCO F3 – – POCO F2 Pro – – POCO X3 Pro – – POCO M3 Pro 5G – –

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu