Una valanga di smartphone Xiaomi è in arrivo sugli scaffali

Preparatevi ad una raffica di nuovi smartphone Xiaomi nel corso dei prossimi mesi. Una notizia che probabilmente non vi prenderà di sorpresa, visto che la compagnia ci ha abituati alla moltitudine di telefoni che è solita proporre. A dircelo è un leak rivelato dagli insider di Xiaomiui, con ben 13 modelli che dovrebbero rinnovare il catalogo a tutto tondo. Anche perché, sulla base delle sigle vociferate, sembrerebbero essere tutti modelli inediti di cui non abbiamo mai sentito parlare finora.

Un leak ci svela tutti gli smartphone Xiaomi in arrivo nei prossimi mesi

Sfortunatamente, però, la maggior parte di questi modelli di smartphone Xiaomi trapelati rimane ancora un mistero. A parte scoprirne il nome in codice, non sono vediamo rivelata la maggior parte delle specifiche, se non per qualcuno. Partiamo quindi da quelli che rimangono avvolti nell'ombra, ovvero i seguenti modelli:

evergo

evergreen

zeus

cupid

psyche

pissarro

pisarropro

Di questi 7 modelli non sappiamo null'altro se non il “nickname”, anche se sulla base di essi possiamo già ipotizzare dei legami. Per esempio, “evergo” ed “evergreen” e “pisssarro” e “pisarropro” sembrano essere accomunati, così come “zeus“, “cupid” e “psyche” (tre personaggi della mitologia greca).

Passiamo adesso ai modelli di cui sappiamo le specifiche, nello specifico relative al comparto fotografico e, in alcuni casi, il display. Con nome in codice “cygnus“, “divine” e “lepus“, questi tre modelli vengono indicati come papabili ad avere la fotocamera nel display. E non possiamo non pensare al rumor che giorni fa parlava di tre futuri smartphone Xiaomi con tale caratteristica. Tutti e tre indicati con schermo a 90 Hz, grandangolare e teleobiettivo 5x, avrebbero fotocamere da 50, 64 e 108 MP.

Abbiamo, poi, gli Xiaomi “mercury” e “hyacinth“, entrambi indicati con schermo più avanzato a 120 Hz: sul primo ci sarebbe una tripla fotocamera da 108 MP, sul secondo una da 12 MP (nuovamente con grandangolare e teleobiettivo 5x). Infine, figura anche il modello “bestla” e la sua fotocamera da 64 MP. Per il momento queste sono le informazioni di cui siamo in possesso, ma sicuramente ne riparleremo da qui in avanti.

