Dopo l'annuncio recente di Y53s 5G come uno dei primi con Snapdragon 480, arriva la presentazione ufficiale per vivo Y73. Fa parte della schiera di smartphone dotati di Helio G95, lo stesso chipset montato su rivali come la serie Redmi Note 8 e Realme 8. È un modello, quindi, che punta a pieno nella sempre agguerrita competizione della fascia mid-range del mercato telefonico. Vediamo quali sono le sue specifiche, così come il prezzo a cui viene proposto all'utenza.

vivo Y73 ufficiale: tutte le novità per la fascia mid-range di vivo

La particolarità di vivo Y73 è senz'altro la sua finitura, con un retro in vetro con rivestimento AG contro le ditate e finitura diamantata. Ha una scocca che misura 161,24 x 74,3 x 7,38 mm ed un peso contenuto di 170 g ed include uno schermo AMOLED da 6,44″ Full HD+. Con densità di 408 PPI, offre supporto HDR10 e sensore ID sotto al display ma è fermo al refresh rate a 60 Hz. Sotto alla scocca batte un cuore MediaTek: l'Helio G95 a 12 nm, con una CPU octa-core Cortex-A76/A55 (2 x 2,05 GHz + 6 x 2,0 GHz) e una GPU ARM Mali-G76 MC4.

Lato memorie troviamo 8 GB di RAM (con 3 GB aggiuntivi tramite Extended RAM) e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. A fornire alimentazione c'è una 4.000 mAh, con ricarica rapida a 33W. La connettività è garantita da dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C e ingresso mini-jack. Per il comparto fotografico, posteriormente c'è una sensoristica da 64+2+2 MP con sensori macro e per l'acquisizione di profondità. Nel notch frontale, poi, c'è una selfie camera da 16 MP.

Disponibile nelle colorazioni Diamond Flare e Roman Black, vivo Y73 sarà venduto in India ad un prezzo di 20.999 rupie, pari a circa 236€.

