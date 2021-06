Il debutto dello Snapdragon 480 sta dando vita alla prima ondata di smartphone low-cost con 5G, come nel caso di vivo Y53s 5G. Lo abbiamo visto con OPPO A93 5G e vivo Y31s e anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un modello che punta ad arricchire la proposta di vivo per le fasce più economiche. Stiamo comunque parlando di uno smartphone di categoria mid-range, come si evince dalla caratteristiche adottate dal produttore.

vivo Y53s 5G ufficiale: è uno dei primi con lo Snapdragon 480

vivo Y53s misura 163,95 x 75,3 x 8,5 mm ed ha un peso di 189 grammi. Questo per ospitare uno schermo LCD da 6,58″ Full HD+, dotato di notch a goccia per ospitare una selfie camera da 8 MP. È uno schermo non economico, dato che può godere di un refresh rate maggiorato a 90 Hz. La scocca è assemblata in policarbonato, presenta un sensore ID laterale ed include un modulo fotografico dalle linee tipiche di vivo. La dual camera include un sensore primario da 64 MP ed un sensore macro per scattare da distanza ravvicinata.





Come anticipato, il comparto tecnico è guidato dallo Snapdragon 480, chipset con processo produttivo ad 8 nm. Al suo interno si cela una CPU octa-core Kryo 260 (2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 619. I tagli di memoria includono 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. A completare il quadro delle specifiche c'è il software, con un OriginOS 1.0 su base Android 11.

vivo Y53s 5G verrà proposto in Cina al prezzo di 1.799 yuan (230€) per la variante da 8/128 GB e 1.999 yuan (256€) per quella da 8/256 GB.

