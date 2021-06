Il brand vivo si sta facendo strada alla grande, anche alle nostre latitudini. Tra le novità in arrivo, oltre alla serie top X70 ci sarà anche un ennesimo ritorno, “svelato” da un noto leaker cinese: a breve anche la famiglia S si rinnoverà e lo farà con vivo S10, in dirittura d'arrivo a stretto giro.

vivo S10 in arrivo: spuntano i primi dettagli

Purtroppo DigitalChatStation non conferma con precisione il periodo di uscita del dispositivo, limitandosi ad “annunciare” che vivo S10 arriverà presto. Il ruolo dello smartphone, infatti, sarà quello di competere con la nuova gamma OPPO Reno 6, fresca di lancio; di conseguenza non dovrebbe mancare molto al debutto, anche se l'insider non approfondisce la cosa.

Tuttavia ci suggerisce quello che dovrebbe essere il design, rispondendo nei commenti del post di Weibo. Stando al leaker, vivo S10 avrà un look simile a quello della gamma X70, con un layout della fotocamera ad L (abbandonando quindi lo stile “a triangolo”). Il comparto dovrebbe essere composto da tre sensori, ma non viene specificato altro.

Ricordiamo che l'attuale S9 è stato lanciato a marzo: si tratta di un dispositivo di fascia medio-alta mosso dal Dimensity 1100 e dotato di un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ a 90 Hz con drop notch ed una doppia selfie camera. Il prezzo è compreso tra i 388€ ed i 426€ al cambio (il lancio è avvenuto solo in Cina) ma per ora non ci sono indizi in merito a quanto costerà vivo S10.

