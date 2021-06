Ulefone presenta il suo primo tablet: Android 11 e 4G ad un prezzo super

Dopo aver maturato esperienza con smartphone, rugged e indossabili, la compagnia cinese è pronta ad una nuova sfida: Ulefone Tab A7 è il primo tablet del brand e punta ad offrire un'esperienza completa ad un prezzo contenuto, ovviamente con un dispositivo compatto e facile da portare in giro.

Ulefone Tab A7 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dotato di un ampio display LCD IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) e possibilità di sfruttare lo Split Screen, Ulefone Tab A7 offre una cover posteriore in metallo e dimensioni di 243.6 x 162.4 x 7.9 mm (per un peso di 566 grammi). Lungo le cornici trova spazio una selfie camera da 5 MP; inoltre è possibile sfruttare la cover con tastiera per aumentare la produttività.

Specifiche

A muovere il dispositivo troviamo un chipset Unisoc SC9863A, octa-core fino a 1.6 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 7.680 mAh con ricarica da 10W (tramite Type-C) mentre il comparto fotografico si affida ad un singolo sensore da 13 MP. Completano il quadro Android 11 puro, una configurazione Dual Speaker, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band.

Inoltre sono presenti anche i servizi di localizzazione GPS/Glonass/Beidou ed il supporto 4G LTE tramite Dual SIM. Per gli irriducibili non manca l'ingresso mini jack da 3.5 mm per le cuffie.

Ulefone Tab A7 ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo del tablet Ulefone Tab A7 è di 141€, tramite AliExpress (con spedizione gratis): comunque il dispositivo è presente nella promozione dedicata ai saldi di metà anno dello store (qui trovate tutti i dettagli) e dal 21 giugno sarà acquistabile a 132€. Di seguito trovate il link al prodotto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

