Tineco fa il pieno di pulito ai Prime Day con i suoi aspirapolvere

La pulizia di casa non conosce stagioni (salvo quelle più grandi) ed avere un alleato che ce lo faccia fare senza fatica è importante. Per questo, in occasione dei Prime Day 2021 di Amazon, Tineco ha portato in offerta esclusiva una serie di aspirapolvere senza fili per tutte le esigenze, di cui ve ne illustriamo una selezione.

Tineco: ecco gli aspirapolvere senza fili più interessanti in offerta per i Prime Day 2021

Con quale aspirapolvere in offerta di Tineco parte la nostra selezione per i Prime Day 2021? Ma dal potente lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S3 ovviamente, che permette di avere una pulizia pressoché completa del pavimento, lavandolo e aspirandone la polvere. Ciò che colpisce è anche la capiente batteria da 4.000 mAh, con un'autonomia garantita di 35 metri ininterrotti. Tra l'altro, sono presenti 2 spazzole e 2 filtri HEPA smontabili.

Se cercate invece un prodotto più standard ma di sicura efficacia, potete rivolgere l'attenzione all'aspirapolvere senza fili Tineco A11 Hero, con un'ottima potenza di aspirazione da 22.000 Pa, un motore da 450W e addirittura due batterie incluse, così da non rimanere mai senza carica. Infine, se volete qualcosa di simile ma più potente, potete guardare al Tineco Pure One S12, che abbiamo recensito, che oltre alla potenza da 22 kPa, si avvale anche di tante funzioni smart tramite l'applicazione dedicata ed il sistema iLoop AI che rileva polvere e detriti.

Potete acquistare quindi questi ottimi aspirapolvere senza fili Tineco in offerta su Amazon ad un prezzo davvero scontatissimo grazie all'evento Prime Day 2021. Trovate i link all'acquisto qui in basso, ma se volete avere una visione più ampia del catalogo del brand, vi lasciamo questo link.

Articolo sponsorizzato.

