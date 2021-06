Dopo aver raccolto un bel po' di appassionati intorno al modello base (qui trovate la nostra recensione) la casa cinese ha pensato bene di fare il bis con Teclast F15 Pro, versione rinnovata e potenziata del suo celebre notebook low budget. Andiamo a scoprire quali sono le migliorie e le novità introdotte per la variante Pro!

Teclast F15 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

Design e display

In termini di display, con Teclast F15 Pro troviamo ancora una volta un pannello IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e anche il design rimane essenzialmente invariato, fatta eccezione per l'elegante colorazione scura. Il corpo è realizzato in metallo, il trackpad resta ampio e super accessibile mentre la tastiera è spaziosa e dotata di tastierino numerico.

Specifiche

Le novità più evidenti si trovano sotto la scocca: a questo giro il processore N4100 cede il posto a un ben più performante Intel Core i3 di 10th Gen (i3-1005G1), accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. In termini di raffreddamento troviamo un sistema passivo con heat pipes ed un ventola ultra silenziosa per mantenere le temperature ancora più basse. Lato software abbiamo Windows 10 mentre l'immagine in alto mostra gli ingressi presenti lungo i lati del notebook.

Teclast F15 Pro: prezzo e offerte per il nuovo notebook low budget

Il nuovo Teclast F15 Pro è disponibile all'acquisto su AliExpress al prezzo di 413€: per maggiori dettagli date anche uno sguardo alla pagina presente sul sito ufficiale del brand. Non appena ci saranno novità su eventuali iniziative e promo, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

