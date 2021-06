SwitchBot ospita i suoi Prime Day e rende la vostra casa smart

La casa intelligente è tanto comoda che ormai fa gola davvero a tutti. E grazie a brand come SwitchBot rendere smart la propria casa è anche conveniente, grazie ad iniziative come i Prime Day dello store ufficiale con offerte e sconti del 30% su tantissimi prodotti veramente da non perdere.

SwitchBot: tutti i prodotti più interessanti in sconto del 30% per le offerte Prime Day

Quali sono i prodotti più interessanti su cui puntare? Senza dubbio, i kit per tende, che abbiamo recensito, sia nella versione Welcome Home U-Rail, sia nella versione Performance Pack – Rod, oppure si può valutare il performance pack Bot Combo, con la sensoristica varia da applicare a casa. Se avete poi bisogno di un solo tipo di prodotto, non mancano alcuni bundle convenienza sia per la serie SwitchBot Curtain – Rod e Bot, con pacchi da 2 o da 4.

Il 30% si estende inoltre anche per il prodotto singolo, come l'Hub Mini, oppure il termostato Meter. Presenti in offerta anche prodotti più specifici come il Solar Panel e l'umidificatore di SwitchBot, entrambi a prezzi molto interessanti. Se poi volete proprio tutto, potete valutare sia il bundle SwitchBot Family-Rod, oppure il Sensor Combo.

Per tutte le altre informazioni in merito all'evento SwitchBot, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale a questo link. Ricordiamo che la campagna promozionale sarà attiva fino alla mezzanotte del 22 giugno 2021, quindi sono offerte che possiamo definire davvero limitatissime.

