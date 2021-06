La compagnia cinese ha lanciato un nuovo prodotto su Xiaomi YouPin: si tratta di un pratico supporto per smartphone che – grazie all'utilizzo dell'AI – è in grado di seguire l'utente durante le riprese, con movimenti a 360°. Ecco tutti i dettagli su prezzo, caratteristiche e funzionamento del nuovo accessorio del brand!

Aggiornamento 07/06: il prodotto è disponibile all'acquisto su Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi presenta il supporto per smartphone con AI di Xiaovv, ora disponibile con codice sconto

Il supporto per smartphone con AI arriva su Xiaomi YouPin sotto il brand Xiaovv, marchio che conosciamo bene, specializzato appunto in telecamere e dispositivi affini. Il design è perfettamente in linea con lo stile minimale della compagnia di Lei Jun, con un corpo bianco da 187.5 x 100 mm per un peso di 310 grammi. Il dispositivo integra una fotocamera con sensore per il riconoscimento AI dell'utente ed un meccanismo di rotazione a 360°. In questo modo è possibile registrare video (o effettuare videochiamate) sfruttando un supporto per smartphone in grado di seguire i movimenti.

Come specificato poco sopra, è presente un sensore gestito dall'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere la figura umana e seguirne i movimenti (sia per quanto riguarda quelli del viso che del corpo). L'alloggiamento per lo smartphone è particolarmente sicuro, con un morsetto dotato di cuscinetti in silicone, in modo da evitare graffi lungo i bordi. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il dispositivo offre un'autonomia fino a 6/8 ore e si ricarica tramite una porta USB Type-C.

Il nuovo supporto per smartphone con AI di Xiaovv lanciato su Xiaomi YouPin viene proposto a circa 27€ su Banggood, in offerta codice sconto: di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da applicare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

