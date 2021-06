Il mercato degli smartphone pieghevoli è aumentato in maniera esponenziale, dato che oltre ai “pionieri”, si sono avvicinati anche altri brand con prodotti interessanti. Tra questi pionieri c'è comunque Samsung, che dopo il precedente successo dei Galaxy Fold e Z Fold 2, ma anche del primo Z Flip, è in procinto di lanciare il nuovo modello che dovrebbe rispondere al nome di Samsung Galaxy Z Flip 3, di cui abbiamo raccolto le prime notizie su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 07/06: si torna a parlare di Galaxy Z Flip 3, con il pieghevole clamshell che potrebbe avere un costo inferiore e colorazioni particolari. Trovate tutto nelle sezioni “Design e display” e “Prezzo e data di uscita”.

Samsung Galaxy Z Flip 3: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Dopo vari rumors e brevetti particolari che vedevano sfruttare lo Z Flip nelle due parti dello schermo, una per guardarsi nei selfie e l'altra per regolare le impostazioni di scatto, oltre ad un doppio sensore frontale all'interno, dai render realizzati da LetsGoDigital abbiamo il design di quello che potrebbe essere effettivamente il prossimo Galaxy Z Flip 3. A parte le varie colorazioni sgargianti, la disposizione del display secondario e della doppia fotocamera esterna ricordano comunque i Galaxy S21, ottenendo sicuramente un bell'effetto estetico.

Tornando alle colorazioni in ogni caso, pare che saranno 4 (rispetto alle 8 ipotizzate da LetsGoDigital) come rivelato dal leaker Ice Universe, che indica Viola, Verde, Beige e Nero come tonalità che arriveranno al 100% sul mercato.

Passando nello specifico ai due pannelli, esterno e interno, non ci aspettiamo qualcosa di diverso di un AMOLED prodotto da Samsung con matrice dinamica e refresh rate a 120 Hz. Per la diagonale interna, si ipotizza un interessante 6.7″, che non lo rende affatto ingombrante. Per quella esterna invece si può assistere ad un'espansione fino a 1.83″, così da usufruirne meglio. Dovrebbe essere mantenuto il punch-hole singolo in alto al centro e adottare il resistentissimo Gorilla Glass Victus.

Hardware, software e fotocamera

Passando al lato hardware di questo prodotto, è più facile che si viri su una soluzione Qualcomm Snapdragon 870 e non 888/Exynos 2100 anche a causa della carenza di chipset. In ogni caso, resta un prodotto potente e potenzialmente meno costoso. Guardando alla memoria, non ci si aspetta quindi meno di uno storage da 128/256 GB UFS 3.1 e sicuramente 8 GB RAM LPDDR4x/5.

Per il modulo batteria sarebbe prevista una capacità da 3.300 mAh, con ricarica rapida da 25W ed una wireless da 15W, certificata da poco da 3C, che per la capienza è tutto sommato giustificato. Infine, passando al modulo fotocamera, è molto probabile avremo un doppio sensore posteriore da 12 + 12 MP con ultra-grandangolare, con una selfie camera da 10 MP.

Samsung Galaxy Z Flip 3 – Prezzo e data di uscita

E veniamo a quella che è la parte più dubbiosa in merito al nuovo pieghevole di Samsung. Infatti, i rumors hanno per mesi insistito sull'arrivo in questa primavera del 2021, ma attualmente che possa arrivare insieme al Galaxy S21 FE, cioè intorno al 3 agosto 2021.

Se guardiamo al prezzo invece, è molto probabile che il prezzo di Galaxy Z Flip 3 sarà più basso del suo predecessore. Questo perché, secondo Sammobile ma non solo, seguirebbe la stessa politica del Fold 3, cioè l'accattivare il settore agli utenti. Quindi, potremo avere il clamshell sul mercato ad un prezzo di circa 1.199€, quindi di almeno 200€ in meno rispetto al precedente. Meno probabile però possa costare meno di questo.

