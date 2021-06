Come ogni brand dominante di mercato che si rispetti, le soluzioni proprietarie di Samsung sono sicuramente molto ampie ed estese ad ogni campo. Tizen, su tutti, è il progetto a cui Samsung tiene di più, ma potrebbe non essere più la soluzione adottata sui suoi smartwatch Galaxy Watch, che potrebbero adottare Wear OS dopo tanti anni nella prossima serie Watch 4 e 4 Active.

Samsung Galaxy Watch 4/4 Active: cosa sappiamo ad oggi

Passaggio a Wear OS

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

La prima premessa da fare su questi nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Active nasce da un leak che anticipa che avremo un cambio di software da Tizen a Wear OS di Google, che quindi prenderebbe posto negli indossabili del colosso sudcoreano andando a portare una maggiore collaborazione tra smartphone e smartwatch porterebbe l'utente ad una maggiore fruibilità dei contenuti interconnessi.

Quindi, Galaxy Watch 4 sarebbe un nuovo inizio per Samsung, che quanto meno per i wearable, si affiderebbe a Google, andando in diretta competizione proprio con i prossimi FitBit appena acquisiti dal brand, ma anche con questa lista di smartwatch dotati dell'Android per indossabili.

Design e specifiche tecniche

La gamma di smartwatch di Samsung con Wear OS dovrebbe ospirare ben quattro i modelli di Galaxy Watch. Nell'ordine, essi saranno i due Watch 4 Active (il 39 mm con codename SM-R865N ed il 43 mm SM-R875N), ma anche i due Watch 4 (il 41 mm SM-R885N ed il 45 mm SM-R895N). Questi nuovi modelli dovrebbero quindi ottenere anche un chipset tutto nuovo (che sia un Qualcomm Snapdragon Wear?) e soprattutto abbandoneranno Tizen OS facendo spazio a Google.

Dei modelli “standard”, apprendiamo poi la certificazione che ci porta a conoscere la batteria sia nella configurazione da 41 mm, sia nella configurazione da 45 mm. Per la prima, abbiamo un modulo da 247 mAh, mentre per il secondo abbiamo invece un modulo da 340 mAh e non sarà una già vociferata capacità da 472 mAh, effettivamente ad oggi troppo grande per uno smartwatch. Questi dettagli sono poi coadiuvati dalla certificazione FCC che aggiunge il supporto al Wi-Fi Dual Band, NFC, GNSS e ovviamente il Bluetooth. In più, sarebbe presente l'Audio Playback, utile per ascoltare musica direttamente dallo smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Active – Prezzo e data di uscita

Ma quando arriveranno i nuovi Watch di Samsung? Secondo il leak di Roland Quandt, tutta la serie è entrata in produzione di massa, quindi è molto facile arrivi presto. E per presto si intende per il prossimo mese di agosto 2021, precisamente il 3 agosto, quando dovrebbero essere presentati anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Flip 3. Capiremo poi a quanto ammonterà il prezzo di smartwatch che non saranno certo economici.

