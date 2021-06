Un Redmi con display curvo? Le possibilità non sono poche

Per quanto siano spesso la forza motrice del mercato di Xiaomi, gli smartphone Redmi “peccano” di una caratteristica, anche nei top gamma. Infatti, ad oggi non esiste un Redmi con display curvo, ma pare che la musica possa cambiare a breve, con Xiaomi che punterà ad abbassare il target anche di quersta soluzione.

Redmi sta già testando display curvo e refresh rate adattivo

A parlare delle possibilità di Redmi in merito a questa nuova soluzione di display è il leaker Digital Chat Station, che spiega come il brand affiliato a Xiaomi sia già in possesso di unità curve da adoperare come pannello per i prossimi smartphone, ma siamo ancora in fase di test. Inoltre, pare che la stessa Redmi voglia portare il refresh rate adattivo anche sui suoi modelli, rendendo quindi sempre più avvincente un comparto che spesso ha spinto al massimo il rapporto qualità/prezzo.

Il leaker spiega però che non si tratti ancora di tecnologia LTPO, riservata da Xiaomi a modelli di molto superiori, bensì una più classica LTPS, ma è già un grosso passo in avanti. Inoltre, pare che questo modello possa alzare l'asticella nella qualità dell'AMOLED Samsung utilizzato, visto che si passerà da un E3 addirittura ad E4 in fasce più economiche.

Anche in termini di specifiche tecniche inoltre, pare che il prossimo flagship abbia parametri di alto livello, ma che esteticamente potrebbe avere un semplice restyling, anche perché la serie K40 è molto apprezzata in tutte le sue salse e rebrandizzazioni, considerato che da noi si chiamano POCO F3 e Xiaomi Mi 11i, oltre al prossimo POCO F3 GT in arrivo.

Insomma, per il prossimo e presunto Redmi K50, si prevedono interessanti step verso una maggiore qualità a prezzi più contenuti, che porrebbe ancora una volta l'universo Xiaomi come il vero game changer del mercato, come già avvenuto in questo 2021 con i modelli 5G medio-base e medio-top gamma (questo però grazie anche alla bella rivalità che Redmi ha con Realme).

