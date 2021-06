Redmi Note 8: parte l’aggiornamento ad Android 11 | Download

Dopo Redmi 9, in queste stesse è iniziato ufficialmente l'aggiornamento che porta con sé Android 11 a bordo di Redmi Note 8. Un aggiornamento molto atteso dall'utenza, anche se come al solito è bene ricordare che le vere novità arriveranno con la MIUI 12.5. E per il porting dell'ultima versione della MIUI su Note 8 ci vorrà ancora tempo, sia perché non è uno dei modelli più recenti sia per i problemi e rallentamenti riscontrati dal team di sviluppo.

È tempo di aggiornamento ad Android 11 per Redmi Note 8

Proprio per questo, l'approdo di Android 11 su Redmi Note 8 potrebbe non implicare l'inserimento di tutte le novità di Google. Fra queste troviamo una riorganizzazione delle notifiche con la tab Conservazioni, le chat in finestre flottanti Bubbles e le risposte smart, nuova gestione dei permessi delle app e altre piccole novità. Comunque, l'aggiornamento che giunge sul mid-range Xiaomi è anche in questo caso riguardante la MIUI 12 China Stable, con la build V12.0.3.0.RCOCNXM. Ci vorrà ancora tempo prima che lo stesso aggiornamento arrivi anche in occidente sotto forma di ROM Global ed EEA. Se foste interessati, potete scaricare la ROM dal nostro articolo dedicato:

