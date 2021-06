Tra gli enti di benchmark più importanti che possiamo consultare, quello di Master Lu è sicuramente quello più interessante. Nell'ultima classifica stilata, quella dei nuovi smartphone più potenti del mese di maggio 2021, troviamo in cima il nuovo Red Magic 6R, che ha superato OPPO Find X3 Pro Mars e Nubia Z30 Pro, di gran lunga più costosi.

Red Magic 6R vince la classifica dei nuovi smartphone più potenti secondo Master Lu

Stando appunto al report relativo al mese di maggio 2021, con una riduzione di smartphone top gamma presentati, la “battaglia” di prestazioni si è svolta tra molti mid-top range con Snapdragon 870 e Dimensity 1200, grandi protagonisti dell'ultimo periodo, ma anche tra Snapdragon 768G e Dimensity 1100, veri outsider del 2021. E quindi, i 3 modelli dotati di Snapdragon 888 presentati nel mese di maggio 2021, cioè Red Magic 6R, OPPO Find X3 Pro Mars Explorer e Nubia Z30 Pro, si sono presi senza intoppi i primi 3 posti.

A vincere, con non poca sorpresa, è stato proprio il nuovo Red Magic, totalizzando 901.875 punti contro gli 896.104 dell'OPPO. Il “cugino” del primo classificato, il top gamma Nubia, è attualmente terzo con 872.571 punti. Ma come si compone la Top 10? A piazzarsi ai piedi del podio è sempre un OPPO, cioè Reno 6 Pro con Dimensity 1200, che ha battuto (anche qui a sorpresa) iQOO Neo 5 Vitality e OPPO Reno 6 Pro+ con Snapdragon 870, superato anche dal Realme GT Neo Flash. Chiudono gli ultimi 3 posti vivo X60 Curved, Redmi Note 10 Pro (Cina) e OPPO Reno 6. Interessante vedere che chipset come Exynos 1080 e Dimensity 900 tengano testa a SoC ritenuti molto più potenti.

Insomma, un periodo molto prolifico per smartphone non necessariamente top gamma nel prezzo ma con prestazioni molto interessanti che rendono i dispositivi di ogni fascia una valida scelta per ogni tipo di utente, specie se ci si rivolge alla fascia tra i 200 ed i 400€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu