Recensione Ultenic U11: rilevamento delle superfici e super batteria a meno di 200 euro

Nonostante possa sembrare meno “famosa” di altre aziende del settore, Ultenic è uno di quei brand che – nel tempo – ha saputo dimostrare le proprie qualità progettuali e qualitative. L'azienda cinese ormai da tempo produce elettrodomestici smart di qualità, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e cura del design.

Caratteristiche che ritroviamo anche nell'Ultenic U11, un aspirapolvere ciclonico senza fili molto particolare, che si fa notare non solo per i suoi 25 Kpa di potenza d'aspirazione, ma anche per un design quasi in stile retrò ma allo stesso tempo moderno ed elegante. L'Ultenic U11 è un aspirapolvere senza fili a piantana, che in confezione include molti comodi accessori, e che su Amazon è attualmente in vendita con uno sconto molto allettante che fa scendere i 269,00 euro di prezzo ufficiale a ben 174,00 euro.

Recensione Ultenic U11

Contenuto della confezione

La confezione dell'Ultenic U11 non sarà tra le più ricche del mercato, ma contiene tutti gli accessori essenziali per poter utilizzare l'aspirapolvere senza fili in diverse condizioni d'uso. Le spazzole e gli ugelli che vengono venduti assieme all'aspirapolvere, rendono il prodotto molto versatile ed in grado di andare a pulire in spazi difficilmente raggiungibili.

Ecco il contenuto della confezione:

Testina di aspirazione per pavimenti

Corpo principale

Stazione di ricarica

Spazzola a rullo

Base della stazione di ricarica

Tubo metallico di supporto

Tubo allungato

Deposito per accessori di stazione di ricarica

Testina di aspirazione quadrata allungata

Adattatore di alimentazione

Spazzola rotonda

Mini testina di aspirazione

Design e materiali

Realizzato principalmente con un policarbonato solido e di buona qualità, accompagnato da alcuni inserti in alluminio, il Ultenic U11 è decisamente poco ovvio. Lo stile, i colori, sono stati pensati per donare all'aspirapolvere senza fili un aspetto senza dubbio particolare, e le sue linee squadrate affiancate da alcuni particolari rotondeggianti, gli donano un certo stile. Certo, si tratta di un design che “o si odia, o si ama”, ma che personalmente ho apprezzato molto, anche per la saggia scelta delle colorazioni: il grigio scuro, il blu e il verde, sono colori molto rilassanti e che allo stesso tempo si macchiano molto più difficilmente.

L'impugnatura è quella tipica a grilletto, il peso è di circa 2 Kg ed il posizionamento sullo stesso asse tra serbatoio per lo sporco e motore, rendono Ultenic U11 molto maneggevole e comodo da utilizzare. Posteriormente è presente4 un display LCD con il quale si potrà controllare la carica rimanente e la modalità di aspirazione attiva, sotto al quale è presente l'ingresso per il caricabatterie che ne permetterà la ricarica indipendentemente dalla base.

E proprio per quanto riguarda la base, devo ammettere di apprezzare questo trend degli ultimi mesi, con il quale molte aziende hanno abbandonato l'idea di una base di ricarica da fissare al muro, a favore di una a piantana da appoggiare sul pavimento: è così anche con l'Ultenic U11 e in questo modo non sarà necessario bucare le pareti per poter riporre l'aspirapolvere quando non lo si utilizza.

Caratteristiche e potenza d'aspirazione

Ad animare l'Ultenic U11 ci pensa un motore brushless da 260W di potenza, che garantisce un'aspirazione massima di 25.000 Pa. Numeri di tutto rispetto, che possono essere regolati in base a tre livelli di pulizia, in modo da adeguare l'aspirazione alla giusta autonomia della batteria. Tutti i controlli vengono gestiti tramite il display touch, anche se il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità AUTO: in questo modo l'aspirapolvere riconoscerà il materiale della superficie sulla quale si trova a lavorare ed imposterà, in maniera del tutto autonoma, la potenza più adatta in quel momento.

È chiaro però che con una potenza del genere, non ci sarà tipo di sporco che l'Ultenic U11 non riuscirà ad aspirare, e lo scorrimento dell'aspirapolvere sulle superfici (e la sua ergonomia) lo rendono estremamente comodo da utilizzare: l'Ultenic U11 è tra i più maneggevoli tra gli aspirapolvere senza fili che costano meno di 200 euro. C'è però da dire che si tratta di un prodotto piuttosto rumoroso: con i suoi 70 dB, la rumorosità massima è leggermente superiore alla media di mercato.

Ci sono poi tutti gli accessori, come l'ugello lungo con il quale si potrà aspirare ad esempio tra le pieghe dei divani, oppure la spazzola motorizzata antiacaro con la quale si potrà aspirare a fondo anche su materassi o tessuti.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore, invece, questo può essere tranquillamente sciacquato. Per togliere la sporcizia basterà aprire lo sportellino attraverso una levetta situata sulla parte inferiore. Una posizione che rispetto agli altri modelli in questa fascia di prezzo è migliore e che evita quel fastidioso problema di finire con le mani sporche di polvere.

Autonomia della batteria

La batteria dell'Ultenic U11 è agli ioni di litio, è rimovibile ed è a 20v. Ed è forse proprio la batteria uno dei punti forti di questo prodotto. Alla massima potenza d'aspirazione sono riuscito a superare i 20 minuti di autonomia, che diventano circa 45 alla minima potenza.

Ma non finisce qui: l'Ultenic U11 è uno dei pochi aspirapolvere senza fili dotato di una tecnologia di ricarica rapida, che gli permette di ricaricarsi in poco più di 2 ore e mezzo invece che nelle tipiche 4 ore degli altri prodotti di questa categoria.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita dell'Ultenic U11 è di 269,00 euro, ma su Amazon è possibile acquistarlo con il 26% di sconto, al quale andrà aggiunto un ulteriore coupon di 25 euro (da attivare direttamente nella pagina del prodotto). Il che porta il prezzo a 174 euro, e converrete con me che si tratta di una cifra niente male, soprattutto considerando le caratteristiche del prodotto.

Certo, non è tra i più potenti ed avanzati del mercato, ma sotto ai 200 euro è difficile trovare modelli dotati di riconoscimento delle superfici, di una buona potenza d'aspirazione e, soprattutto, di una batteria con un'autonomia quasi da record.





