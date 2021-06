Da quando Philips presentò le sue prime Hue, di tempo ne è passato tantissimo, ed ormai il mercato è stato praticamente invaso da lampadine smart in grado di illuminare sia con colorazioni bianche (più tradizionali), che con praticamente tutti i colori della gamma RGB. È chiaro, quindi, che riuscire a trovare la migliore lampadina smart WiFi per le proprie esigenze diventa molto più complesso, proprio perché ormai su Amazon e praticamente in tutti i negozi di elettronica i modelli sono numerosissimi e no, non sono tutti uguali tra loro.

Per aiutarvi a sciogliere il nodo, oggi vi parliamo delle Linkind LED Smart WiFi, delle lampadine intelligenti RGBW con attacco tradizionale, che si potranno controllare con lo smartphone e con la voce, grazie all'integrazione con Google Assistant ed Alexa.

Recensione Linkind LED Smart WiFi, le lampadine intelligenti potenti ed economiche

Design e materiali

Di dimensioni molto simili a quelle di una normale lampadina LED, appena si impugna una delle Linkind LED Smart WiFi subito ci si rende conto della qualità superiore della media di mercato. Il peso è leggermente più marcato rispetto a quello di un qualsiasi altro esponente della categoria, il che rende le lampadine intelligenti molto più solide e resistenti.

Tutta la scocca è realizzata in policarbonato bianco opaco, compresa la parte traslucida dalla quale fuoriesce il raggio luminoso. Insomma, in termini di design e materiali, il prodotto di Linkind ha una marcia in più.

L'attacco è E27, quindi di tipo tradizionale, ed è quindi possibile sostituire una qualsiasi lampadina che si ha in casa (o in giardino) con una Linkind LED Smart WiFi e senza la necessità di installare alcun hub di controllo: all'interno del prodotto, è presente un modulo WiFi che si connetterà automaticamente alla rete senza fili di casa ed al server di controllo.

Caratteristiche tecniche

Ecco un veloce recap di tutte le caratteristiche tecniche delle Linkind LED Smart WiFi:

Compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant;

Attacco E27;

Luminosità di 800 lumens, con un consumo massimo di 9w;

Input da 100-240V;

Yemperatura del colore da 2700-6500Kelvin;

Supportano wifi da 2.4GHZ;

App è disponibile per IOS e Android;

Luce è dimmerabile;

dispongono della funzioni timer e accensione/spegnimento programmati.

App e funzionalità

Tutta la gestione delle Linkind LED Smart WiFi avviene tramite un'app gratis per Android ed iOS chiamata (appunto) Linkind APP con la quale il primo accoppiamento avviene tramite la scansione di un codice QR che è prestampato su ognuna delle lampadine.

Ma fate attenzione: queste luci smart WiFi, così come praticamente tutte le altre smart bulb, si connettono solo alle reti senza fili a 2.4 Ghz. Se quindi avete una rete impostata solo sui 5 GHz, allora sarà necessario attivare anche l'altra frequenza.

Una volta aggiunte le luci, verranno visualizzate nella home dell'applicazione, dalla quale si potrà accendere o spegnere ognuno dei dispositivi associati, oppure dimmerarne la luminosità e modificarne la temperatura, passando facilmente dalla luce calda alla luce fredda.

C'è poi un menu con il quale si potrà accedere alla tavolozza dei colori, con la quale si potrà scegliere il colore che si vuole dare al fascio luminoso, regolarne la luminosità e la saturazione: è una funzione davvero molto comoda che massimizzare la personalizzazione delle luci e creare l'atmosfera giusta per ogni occasione.

Tramite l'app si possono poi creare degli scenari. Alcuni sono preimpostati, come quello per avere luce da lettura o luce per il relax, ma è anche possibile crearne dei nuovi, totalmente personalizzabili.

Presenti anche la funzionalità timer ed accensione/spegnimento programmati, con le quali si potrà anche simulare la presenza di qualcuno in casa, facendo accendere e spegnere le luci ad una determinata ora del giorno o della notte.

Inutile dire poi, che le Linkind LED Smart WiFi sono totalmente compatibili con Google Assistant ed Alexa, e che si integrano perfettamente nei sistemi demotici smart delle due aziende, sfruttando anche la possibilità di creare routine: io ho montato tutte le luci in giardino, e una delle 10 che ho attivato si accende e si spegne seguendo la routine alba/tramonto di Google. Comodissimo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo delle Linkind LED Smart WiFi è di 39,99 euro per la confezione da 4. Prezzo che però verrà scontato del 20% attivando il coupon direttamente su Amazon, e di ulteriori 5 euro utilizzando il coupon che trovate in basso. Insomma, stiamo parlando praticamente di poco più di 5 euro a lampadina ed è una cifra eccezionale per un prodotto di questa categoria.

Le Linkind LED Smart WiFi sono delle ottime lampadine intelligenti, che mettono la domotica smart alla portata di tutti, anche i meno esperti, ad un prezzo praticamente pari a quello di una lampadina tradizionale.



