Il settore dei robot vacuum cleaner ha un nuovo player o comunque, lo avrà a breve. Infatti, Realme sta per lanciare il suo primo robot aspirapolvere, che scommettiamo sarà un prodotto dal rapporto qualità/prezzo delle specifiche tecniche piuttosto elevato come il brand ci ha abituati.

Realme Robot Vacuum: tutto sul primo aspirapolvere del brand

Design e specifiche

Atentos porque el #realmeGT no viene solo, algo le acompaña…



💥¡UN ROBOT ASPIRADOR!💥



De las que nos vas a salvar…🙏



Atentos al evento de lanzamiento:

📅 15/06

⏰ 14:00

📍 YouTube#FlagshipKiller2021 — realme España (@realmeespana) June 10, 2021

Dalle forme molto semplici, contornate dal Nero e l'iconico Giallo che delimita i contorni del nucleo centrale, il robot Realme si presenta come prodotto come un prodotto adatto ad ogni contesto casalingo. Da come possiamo vedere dall'immagine ufficiale, è dotato di doppia spazzola sottostante, bisognerà capire se sarà dotato di base di ricarica.

Ci aspettiamo comunque una discreta potenza di aspirazione, ma soprattutto una buona autonomia, al fine di giocarsela con i robot di Mijia o perché no, anche con Roborock e Dreame, leader di settore da anni. Ovviamente, ci aspettiamo inoltre una totale interattività con l'applicazione Realme Tech Life, che permetterà di gestire programmazione e mappature del robot aspirapolvere.

Realme Robot Vacuum – Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono indicazioni ufficiali e tutto sommato è normale in quanto va prima lanciato sul mercato. Per la data di uscita poi, esso arriverà insieme al tanto atteso Realme GT il prossimo 15 giugno 2021, che quindi avrà un'ottima compagnia grazie a questo interessante Robot Vacuum che potrebbe arrivare in Europa (visto che l'account che l'ha mostrato è quello spagnolo) e forse anche da noi.

