Realme è da sempre interessata alla creazione di un vero e proprio ecosistema: non si tratta di un segreto, anzi è ormai un trend consolidato per la stragrande maggioranza delle compagnie asiatiche (basti pensare a Xiaomi e al suo approccio lifestyle). Dopo aver ampliato il proprio pacchetto con cuffie, smartwatch, accessori e TV potrebbe essere giunto il momento di puntare anche ad altri settori. E Realme Pad farà parte del prossimo capitolo: ecco tutto quello che sappiamo sul primo tablet del brand asiatico.

Aggiornamento 10/06: arriva la conferma sull'esistenza del tablet di Realme e sul suo nome commerciale.

Realme Pad: spuntano i primi dettagli sul tablet del brand

Design e specifiche

realme pad, how abt this name? — Francis Wong (@FrancisRealme) June 9, 2021

Tutto è cominciato con un semplice Tweet: il nome del primo tablet di Realme – consigliato da uno dei dirigenti dell'azienda – ha dato il via ad una reazione a catena, tra indiscrezioni, sondaggi ufficiali (per scegliere tra Pad e Tab) e così via. Ed ora ecco che arriva la conferma ufficiosa dell'esistenza di Realme Pad e il suo nome commerciale.

Purtroppo non sappiamo ancora nulla e non sono presenti foto del dispositivo: i colleghi di Android Authority ci hanno regalato una ghiotta anticipazione di Realme Book, il primo notebook del brand, ma per il tablet abbiamo solo questa singola immagine.

In termini di design sembra che il dispositivo adotti un corpo sottile e squadrato, presumibilmente in metallo. Il retro dovrebbe offrire una dual camera, almeno stando a quanto si intravede dallo scatto rubato. Per il look completo e i dettagli sul display dovremo pazientare fino ad una conferma o dei leak.

Hardware

Lo stesso vale per la parte hardware: si brancola nel buio e l'azienda non ha svelato praticamente nulla. Se proprio dovessimo fare dei pronostici punteremmo sullo Snapdragon 778G o 870, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Realme Pad – Prezzo e data d'uscita

Similmente a quanto detto con il lancio del notebook, anche Realme Pad potrebbe essere molto vicino al debutto. Gli scatti rubati provengono da quello che sembra il set dell'evento di lancio di Realme GT Global, in arrivo il 15 giugno. Stanno registrando due eventi separati oppure il flagship sarà accompagnato anche dal notebook e dal tablet di Realme?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu