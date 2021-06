Realme Pad: è questo il nome del primo tablet?

Come un fulmine a ciel sereno il CMO del brand ha svelato quello che potrebbe essere il nome del primo tablet della compagnia: Realme Pad. Sarà davvero così? Quali novità ci aspettano nel corso dei prossimi mesi? Proviamo a fare chiarezza!

Realme Pad: spuntano i primi dettagli sul tablet del brand

realme pad, how abt this name? — Francis FutureX (@FrancisRealme) June 9, 2021

Realme è da sempre interessata alla creazione di un vero e proprio ecosistema: non si tratta di un segreto, anzi è ormai un trend consolidato per la stragrande maggioranza delle compagnie asiatiche (basti pensare a Xiaomi e al suo approccio lifestyle). Dopo aver ampliato il proprio pacchetto con cuffie, smartwatch, accessori e TV potrebbe essere giunto il momento di puntare anche ad altri settori. E Realme Pad dovrebbe essere il prossimo capitolo: ma di cosa si tratta?

Il nome – consigliato da uno dei dirigenti di Realme – fa subito venire in mente un tablet, anche se il responsabile non si è sbilanciato al riguardo. Sappiamo che l'azienda ha in mente un notebook, ma al momento non è dato di sapere se questo nome sia collegato ad un portatile. Comunque, visto le soluzioni a cui ci ha abituato il mercato sembra più plausibile che si tratti di un tablet, ma ovviamente – come al solito in questi casi – restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di Realme!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu