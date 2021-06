L’ecosistema di Realme guadagna anche un asciugacapelli agli ioni

Dopo aver dato un'occhiata al primo rasoio elettrico del brand passiamo ad un'ennesimo accessorio dedicato alla cura della persona. Pare proprio che il 2021 sia l'anno dell'ecosistema dell'azienda, che a questo giro guadagna perfino un asciugacapelli, in arrivo con il nome di Realme Hair Dryer.

Realme Hair Dryer: l'ecosistema del brand si apre a nuove strade

In realtà la compagnia non ha mai nascosto l'intenzione di creare un ecosistema complesso, ricco di prodotti che vadano a comporre un vero e proprio life style. Non solo smartphone e cuffie, tablet e notebook, ma anche smart TV, robot aspirapolvere e quant'altro. Ora il pacchetto offerto dal brand si arricchisce anche con Realme Hair Dryer, asciugacapelli anticipato da vari poster. Si tratta di una soluzione dal look minimale, ma in grado di offrire performance di tutti rispetto.

Stando a quanto confermato dalla stessa azienda, il dispositivo integra un motore in grado di offrire una potenza da 1.400W ed una ventola ad alta velocità da 19.000 giri al minuto. Il dispositivo offrirà sia la funzione Slow Drying (per capelli asciutti in 10 minuti) che quella Quick Drying: in questo caso basteranno solo 5 minuti grazie alla velocità dell'aria impostata a 13,8 m/s. Ovviamente si tratta di un asciugacapelli agli ioni negativi, in modo da idratare il cuoio capelluto durante l'utilizzo e ridurre l'effetto crespo. Al di là della doppia velocità, la temperatura rimane costante sotti 55°C, in modo da non danneggiare i capelli.

Il debutto dell'asciugacapelli Realme Hair Dryer è fissato per il 1° luglio: per il prezzo dovremo necessariamente attendere questa data. Per quanto riguarda invece un eventuale debutto alle nostre latitudini al momento non ci sono dettagli.

