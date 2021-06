Realme GT Neo 2 è già nei piani del brand

Quando si parla di smartphone di brand cinesi, negli ultimi mesi sembra che il tempo scorra al doppio della velocità. Questo perché le varie aziende stanno ultimamente già progettando i nuovi modelli per la prossima tornata, come successo a Redmi e come è successo anche a Realme, che ha già in progetto il prossimo GT Neo 2.

Realme GT 2 Neo: il VP si rivolge ai fan, come dovrebbe essere?

A svelare l'esistenza dei piani per un successore del veloce Realme GT Neo, arrivato anche in versione Flash, è stato proprio il Vice Presidente della divisione Cina del brand, Wang Wei Derek. Il dirigente ha spiegato che il concept del nuovo smartphone pensato per il gaming, che però ha preso la piega del top gamma del marchio insieme al GT che presto avrà una Master Edition, è in fase di definizione e quindi si rivolge agli utenti al fine di capire cosa vorrebbero vedere aggiornato nel nuovo smartphone.

La prima parte proprio dal display, dove un utente chiede un pannello da 6.55″ possibilmente curvo con quante meno cornici possibile e Derek si chiede se per giocare sia meglio un schermo curvo o piatto. Un altro invece, spera di trovarci uno Snapdragon ed una back cover in vetro, con il dirigente che dice di aver preso nota in merito. Qualcun altro poi si sbilancia, chiedendo uno smartphone sostanzialmente simile a quello attuale ma con batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida a 125W e lo stesso VP si sbilancia dicendo che questo potrebbe essere ipotizzabile per GT2, quindi confermandolo.

Insomma, tante idee ma soprattutto un brand molto attento a ciò che i fan chiedono, che pare essere diventato (fortunatamente) il trend dell'ultimo momento dei vari marchi cinesi, che potrebbero costruire sempre più smartphone ispirati dalle richieste di chi li compra. E questo Realme lo ha attuato anche per altri suoi dispositivi, come il primo notebook svelato da poco.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu