Realme GT Master Edition sarà un Camera Phone di tutto rispetto, secondo questo leak

Mentre ci stiamo ancora godendo il debutto del modello GT in Italia, ecco che arrivano novità su quella che dovrebbe essere la prossima incarnazione del flagship. Un insider accende i riflettori su un possibile Realme GT Master Edition, forse già in arrivo a stretto giro.

Aggiornamento 30/06: si torna a parlare del modello GT Master Edition stavolta con tanti dettagli sulle possibili specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme GT Master Edition: che cosa aspettarsi da questa (presunta) versione speciale

Design e display

Stando alle parole del noto leaker Digital Chat Station, il prossimo smartphone in arrivo per il brand asiatico non sarà il modello X9: a quanto pare per quest'ultimo bisognerà pazientare ancora un po' e attendere prima il debutto di un altro dispositivo. Dovrebbe trattarsi di Realme GT Master Edition: se il nome vi ricorda qualcosa il motivo è semplice. Si tratterà di una collaborazione con l'artista Naoto Fukusawa, già protagonista di una versione speciale per il fu X2 Pro Master Edition.

Quest'ultimo era caratterizzato da un retro differente rispetto alla versione standard. Disponibile in due varianti, quella Concrete era realizzata in microparticelle con una texture che in stile cemento, mentre quella Red Brick era ispirata ai mattoni rossi.

Non è dato di sapere quale sarà lo stile del presunto Realme GT Master Edition ma è molto probabile che avremo specifiche differenti rispetto al modello GT 5G che abbiamo già conosciuto (protagonista anche della nostra recensione). Anzi, stando ad alcuni leaker cinesi pare che il dispositivo in arrivo altro non sia che il misterioso smartphone siglato RMX3366 apparso sul TENAA qualche tempo fa. Secondo il TENAA il dispositivo misura 159.9 x 72.5 x 8 mm e monta un display AMOLED da 6.55″; le indiscrezioni riferiscono anche di un refresh rate a 90 Hz.

Hardware

A muovere il tutto dovremmo avere lo Snapdragon 870. Insomma, lo smartphone inizialmente noto come Realme X9 Pro (qui trovate tutti i dettagli sulla prossima serie X9) dovrebbe essere in realtà il modello GT Master Edition. Quindi durante le prossime settimane dovrebbe avvenire sia il lancio sia del dispositivo X9 (presumibilmente da solo) che quello della nuova incarnazione del GT.

Anche il noto leaker IceUniverse “conferma” l'utilizzo dell'870, insieme ad altre specifiche. Il comparto fotografico del dispositivo dovrebbe essere al top, con una tripla camera con un sensore principale da 108 MP, presumibilmente con grandangolo da 13 MP e macro da 2 MP. La batteria sarebbe un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W.

Realme GT Master Edition: indiscrezioni su prezzo e uscita

Durante l'evento di lancio del modello GT la compagna asiatica ha annunciato che arriverà un ennesimo modello della serie a luglio e che si tratterà di uno smartphone focalizzato sul comparto fotografico: che sia proprio il Master Edition protagonista delle indiscrezioni di cui sopra? Al momento resta un'ipotesi e attendiamo ulteriori dettagli.

