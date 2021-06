A distanza di qualche mese, la serie C di Realme si arricchisce di un nuovo modello: dopo C25, arriva ufficialmente Realme C25. Uno smartphone che punta ad arricchire ulteriormente la proposta per la fascia low-cost del panorama degli smartphone. Rispetto al succitato C25, infatti, si abbassa ulteriormente il prezzo, perciò vediamo come cambiano le caratteristiche tecniche.

Realme C25s ufficiale: un nuovo esponente per la fascia bassa del mercato

Disponibile nelle colorazioni Watery Blue e Watery Grey, Realme C25s si presenta in maniera piuttosto canonica, con un design in linea con la fascia di appartenenza. Misura 164,5 x 75,9 x 9,6 mm ed ha un peso di 209 g. Il retro in plastica presenta una doppia texture così come il sensore d'impronte ed il modulo quadrato della fotocamera posteriore. Davanti, invece, c'è uno schermo dotato di notch a goccia, un'unità LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel).

A livello hardware, lo smartphone è mosso dal MediaTek Helio G85, un SoC a 12 nm con CPU octa-core Cortex-A75/A55 a 2,0/1,8 GHz e GPU Mali-G52. I tagli di memoria comprendono 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage interno espandibile tramite microSD. L'alimentazione è fornita da una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica a 18W, mentre il software è Android 11 con Realme UI 2.0.





Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera da 13+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 e contiene due lenti: una B&W e l'altra per gli scatti in modalità macro. Nel notch, invece, c'è una selfie camera da 8 MP f/2.0. La connettività prevede triplo slot con dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ingresso mini-jack e e GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou.

Realme C25s sarà venduto in India ad un prezzo di 9.999 rupie (circa 112€) per la variante 4/64 GB e 10.999 rupie (circa 123€) per quella da 4/128 GB.

