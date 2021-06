Realme si prepara al suo primo smartphone Android Go

A quanto pare, Realme sta per integrarsi ancora di più nell'universo Android, con il lancio del suo primo telefono marchiato Android Go. Si dovrebbe chiamare Realme C21Y ed uso il condizionale perché non c'è ancora un annuncio ufficiale. È un leak comparso sui social, ma solitamente questi rumor a tema Realme si tramutano quasi sempre in realtà. Anche perché a questo giro abbiamo sia render dello smartphone che foto dal vivo, pertanto è piuttosto sicura la sua commercializzazione.

Realme C21Y sarà il primo smartphone dell'azienda con sistema Android Go

Con nome in codice RMX3261, il Realme C21Y si appresta a rimpolpare la lista di smartphone con sistema operativo Android Go 11. Per chi non lo sapesse, è una versione depotenziata del sistema operativo Android presentato in occasione del Google I/O 2017. È stato realizzato con in mente il sostentamento del mercato più tipicamente low-cost nei paesi emergenti. Dato che Android è sempre più ricco di features ed effetti grafici, il rischio sarebbe di appesantire gli smartphone meno capaci e non farli essere pratici nell'uso quotidiano. Con Android Go questo problema non persiste, in quanto questa versione dell'OS contiene unicamente le funzioni essenziali e meno impattanti in termini di prestazioni.

Recentemente abbiamo visto qualche esponente in casa Nokia e Motorola, ma fra le aziende cinesi sono molto pochi gli smartphone del genere. Basti pensare che, fra le aziende di riferimento, l'ultimo modello uscito è il Redmi Go di Xiaomi e risale a più di 2 anni fa. Se si guarda a brand come OPPO, vivo, OnePlus ed iQOO, non ne figura nemmeno uno, almeno fino ad ora.

Ciò cambierà con l'avvento di Realme C21Y, il primo del suo genere nel gruppo BBK. Come prevedibile, le specifiche saranno piuttosto modeste, a partire dall'utilizzo del chipset Unisoc T610 visto su alcuni smartphone entry-level Honor. Le memorie saranno comunque discrete, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 256 GB, senza contare la capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W.

realme C21Y will release in Vietnam soon and it's the 1st realme (aka OPPO, aka BBK) phone to use Android Go instead of normal Android. Specs

6.5 inch HD IPS display, 420 nits (C21 is 400 nits)

Spreadtrum T610, 4/64GB

Micro USB

Android Go 11 (stock Android according to realme) pic.twitter.com/XTUsIRjx5j — Chun (@chunvn8888) June 9, 2021

Lo smartphone sarà dotato di uno schermo LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel), con un notch a goccia che contiene la selfie camera da 5 MP. Sul retro, invece, il sensore ID sarà accompagnato da una dual camera da 13+2 MP. Il resto delle specifiche prevedono dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microUSB ed ingresso mini-jack. Verrà venduto in Vietnam: ancora nessuna notizia sul prezzo, ma ci aspettiamo una cifra piuttosto bassa.

