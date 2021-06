Realme è indubbiamente il produttore di smartphone più giovane in circolazione, ma al contempo uno dei più promettenti. Grazie anche alla spinta data dalla nascita come “costola” di OPPO, il brand si è saputo imporre come scelta ideale per chi è alla ricerca della maggiore convenienza. In un mondo dove marchi storici come Huawei e Xiaomi iniziano ad avere prezzi praticamente equivalenti alla controparte più mainstream, se ne sentiva il bisogno. E dopo i risultati record raggiunti, Realme è pronta ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti, toccando anche settori mai esplorati finora come quello dei notebook. Realme Book: questo sarà il nome del primo laptop del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati tra design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 10/06: alcune immagini leak confermano design e nome del notebook. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme Book: tutto quello che sappiamo sul primo notebook del brand

Design e display

Dopo tante chiacchiere, voci, conferme e smentite ecco il tanto atteso notebook di Realme. Le immagini dal vivo pubblicate dai colleghi di Android Authority lasciano pochissimo spazio ai dubbi, confermando anche il nome del terminale. Realme Book presenta un corpo in alluminio con speaker stereo ed un display con rapporto in 3:2.





Lo schermo presenta cornici ottimizzate ma al momento non ci sono dettagli su dimensioni e versioni in arrivo sul mercato. Le immagini pubblicate ci mostrano un dispositivo dal design ampiamente collaudato: un ultrabook dal corpo leggero, con uno spessore contenuto.









Ormai è da tanto che si parla di un notebook a marchio Realme, eppure non si avevano notizie concrete da un po'. Comunque ora che il dispositivo è stato svelato la strada è tutta in discesa.

Specifiche e caratteristiche

Mancano dettagli in merito al display ma lo stesso vale per le specifiche e le caratteristiche di Realme Book. Al momento l'azienda non ha ancora confermato nessun dettaglio tecnico e mancano leak al riguardo ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Realme Book – Prezzo e data d'uscita

Non ci sono dubbi che questo prodotto sia davvero vicino alla presentazione ed è molto probabile che l'evento si terrà nel corso del mese di giugno 2021. In realtà le immagini leak sono state scattate in quello che sembra essere lo scenario dell'evento di lancio di Realme GT Global, fissato per il 15 giugno. Non è chiaro se il primo notebook di Realme sarà presentato in quest'occasione oppure se sono in corso le registrazioni di vari eventi separati.

