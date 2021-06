Nel mentre sono comparsi i primi rumors in merito al presunto Snapdragon 888 Pro, in rete si è già iniziato a parlare del futuro di Qualcomm sotto forma di Snapdragon 895. Certo, è ancora presto per parlare concretamente dei nomi dei chipset, ma quello che conta è che il chipmaker statunitense starebbe preparando cambiamenti degni di considerazione. Se con l'attuale Snapdragon 888 non abbiamo avuto balzi generazionali, ciò potrebbe accadere con quello che viene siglato come SM8450. Atteso sotto forma di Snap 895, le novità si prospettano piuttosto succose, come ci rivelano i dettagli pronunciati dai leaker.

Mi riferisco in particolare ad uno degli ultimi tweet dell'insider Evan Blass, nel quale troviamo riportate diverse specifiche del presunto Snapdragon 895. A partire dal fatto che ad avanzare sarebbe in primis il processo produttivo, passando dagli odierni 5 nm ai futuri 4 nm. Un passo in avanti che si tradurrebbe in un progresso tecnologico sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica. Non sappiamo ancora se sarà nuovamente prodotto dalle fabbriche di Samsung o se passerà a TSMC, anche perché è proprio l'azienda coreana che si prospetta come una delle sue principali rivali.

Qualcomm prepara lo Snapdragon 895: ecco quali saranno le specifiche tecniche

Non dimentichiamoci, infatti, che Samsung si starebbe apprestando a lanciare nuovi SoC high-end in grado di competere con Qualcomm, ma che soprattutto sarebbe fornito a Xiaomi. Finora, infatti, Samsung ha perlopiù costruito chip per i propri prodotti, salvo qualche fornitura eccezionale ma molto di rado a realtà come Meizu e vivo. Ma avere un cliente come Xiaomi potrebbe rivelarsi un duro colpo per le casse di Qualcomm, vista la quantità di modelli commercializzati e venduti dalla società di Lei Jun.

Per non sopperire alla competizione degli altri chipmaker, Qualcomm starebbe progettando uno Snapdragon 895 con una marcia in più sotto pià profili. Oltre ai 4 nm, si fregerebbe di una nuova CPU Kryo 780 con core basati sull'inedita tecnologia ARM Cortex v9. Non ci sono molti altri dettagli in termini di CPU, ma quello che veramente sorprende riguarda il comparto grafico. Sì, perché questo SM8450 vanterebbe una GPU Adreno 730, la cui denominazione farebbe intuire un upgrade sostanzioso rispetto all'attuale GPU di riferimento. Questo perché la Adreno 660 dello Snap 888 segue la Adreno 650 dello Snap 865, preceduta da Adreno 640 per Snap 855 e Adreno 630 per Snap 845. Visto che c'è sempre stato un salto in avanti di 10 numeri, passare da 660 a 730 potrebbe significare una GPU decisamente più innovativa.

"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

CPU e GPU a parte, le specifiche svelate per il presunto Snapdragon 895 comprendono memorie RAM LPDDR5, modem Snapdragon X65 5G con supporto mmWave 1 GHz e Sub-6 a 400 MHz e FastConnect 6900, ma anche un nuovo ISP Spectra 680. Non mancherebbero elementi quali Qualcomm Aqstic per l'audio e SPU260 per il comparto sicurezza.

