Continua la parata di proposte da YouPin: dopo il massaggiatore da collo SKG ci spostiamo in cucina, con un prodotto utile per eliminare i cattivi odori. Il nuovo purificatore di Xiaomi YouPin EraClean Air Purifier Pro è perfetto per il frigorifero, ma può essere utilizzato anche in un armadio: insomma, si tratta di un accessorio elimina odori perfetto per qualsiasi esigenza, ad un prezzo contenuto.

EraClean Air Purifier Pro è il purificatore smart per frigorifero ed armadio, da Xiaomi YouPin

Il brand non è di certo nuovo a questo tipo di dispositivi: EraClean è uno dei marchi della piattaforma di crowdfunding specializzato negli accessori per la pulizia e l'igiene. Non a caso, lo stesso prodotto è stato lanciato qualche tempo fa (andando a ruba) ed ora è tornato in versione rinnovata. Il purificatore smart da frigorifero e armadio EraClean da Xiaomi YouPin si presenta con un corpo piccolo e compatto ( 152 x 48 x 33 mm per un peso di 180 grammi) e può essere posizionato agevolmente in qualsiasi punto della casa. Infatti il dispositivo non è perfetto solo per il frigo, ma è anche adatto ad altri spazi come armadi e cassetti.

Il funzionamento è semplicissimo: una volta acceso, l'accessorio rilascia particelle di ozono in grado di eliminare il 99.9% dei batteri, germi e virus presenti nell'aria. Ciò si traduce non solo in un ambiente più sano ma anche libero dai cattivi odori. La batteria è un'unità da 3.000 mAh (ricaricabile tramite Type-C), in grado di offrire un'autonomia fino a 60 giorni. Infine sono presenti funzionalità smart: il purificatore può essere controllato da remoto tramite smartphone.

Il prezzo della nuova versione del purificatore smart da frigorifero e armadio EraClean è di soli 19€ al cambio (circa 149 yuan), ovviamente su Xiaomi YouPin. Come al solito in questi casi confidiamo nei soliti store per noi occidentali!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu