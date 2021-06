Il primo smartphone a 160W? Non sarà Xiaomi o OPPO, bensì una sorpresa

L'evoluzione della ricarica rapida su smartphone passa attraverso la storia di due aziende in particolare: OPPO e Xiaomi. È di OPPO il traguardo di aver superato il Quick Charge di Qualcomm ed aver portato la ricarica a 20W per la prima volta su Find 7. Record battuto qualche anno dopo, prima con OPPO Find X e la sua Super VOOC a 50W e poi da Reno Ace, in grado di caricarsi a 65W. La palla è poi passata a Xiaomi, che con il suo Mi 10 Ultra ha dato il là a tutti quegli smartphone con ricarica ultrarapida a 120W. Ma se vi dicessi che il primo smartphone a 160W non sarà di nessuna delle due, bensì di un brand che forse potreste non aver mai sentito nominare?

Il record per la ricarica più rapida al mondo sarà di un'azienda che non vi aspettate

Infinix Note 10 Pro

Sto parlando di Infinix, brand con base in Hong Kong e che vende i propri smartphone in Asia, Europa, Africa e Medio Oriente. Un brand non molto diffuso, una goccia nella marea che è il panorama telefonico, sempre più competitivo e nelle mani di pochi brand. Negli ultimi anni ha goduto di una discreta crescita in India, sulla scia della quale ha deciso di proporre smartphone che si differenzino un minimo dalla concorrenza. Una scelta che sarebbe sottolineato proprio dalla volontà di lanciare uno smartphone economico ma con una ricarica record da 160W.

I ragazzi di XDA hanno mostrato in rete una foto in anteprima, con protagonista un caricatore Ultra Flash Charge brandizzato Infinix e con in bella mostra la sigla “160W”. Attualmente, però, i dettagli finiscono qua: non sappiamo ancora quando e su quale smartphone farà il suo debutto, anche se probabilmente il telefono è lo stesso che vediamo in foto. Ma c'è anche chi fa presente che la foto potrebbe essere ingannevole, in quanto la ricarica potrebbe essere destinata ai notebook. Infinix vende qualche laptop in Africa, ma verrebbe da dubitare che proponga un laptop così premium da necessitare una ricarica del genere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu