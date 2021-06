Evidentemente era passato troppo tempo dall'ultimo rebrand, dato che Xiaomi starebbe preparando un “nuovo” smartphone sotto forma di POCO X3 GT. Come ormai sappiamo da tempo, fra Redmi e POCO è in corso un balletto di smartphone che vengono lanciati a cadenza quasi settimanale con specifiche invariate (o quasi) ma nomi differenti. Ed anche questo “inedito” smartphone POCO dovrebbe mantenere quella che possiamo ormai definire una tradizione, nonostante in passato abbia ribadito il contrario. Dico questo (ed uso i virgolettati) perché in realtà dovremmo trovarci di fronte ad uno smartphone già conosciuto in precedenza.

Aggiornamento 03/06: la MIUI conferma che POCO X3 GT sarà un rebrand. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

POCO X3 GT in arrivo: ecco tutto quello che sappiamo

L'esistenza di questo presunto POCO X3 GT è stata scovata dall'insider Kacskrz, membro del team Xiaomi.EU. È quasi una coincidenza il fatto che sia stato proprio lui a rivelare il debutto prossimo di POCO F3 GT, svelandoci in anticipo che sarebbe stato un rebrand di Redmi K40 Gaming Edition. Vista la denominazione GT, anche in questo caso verrebbe da pensare ad un nuovo esponente della categoria gaming. Tuttavia, bisogna considerare che Xiaomi non ha altri gaming phone da rebrandizzare e il sub-brand POCO dipende ancora troppo da Xiaomi per potersi permettere di crearne uno ex novo.

POCO X3 GT dovrebbe essere sì un rebrand, ma non di un gaming phone, bensì di Redmi Note 10 Pro (China). La prova finale ci arriva da una stringa di codice della MIUI – la vedete in alto – in cui il nome in codice chopin (del modello Redmi) viene sovrapposto a quello di POCO X3 GT, ossia chopin_global. Il nuovo arrivato di casa Redmi è stato lanciato da poco in Cina ma arriverà quindi in versione Global, seppur con un altro nome (dato che in Europa e in India esiste già un Redmi Note 10 Pro).

Scheda tecnica (presunta)

Se così fosse, le sue caratteristiche principali sarebbero uno schermo IPS da 6,6″ FHD+ a 120 Hz, MediaTek Dimensity 1100 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica 67W e tripla fotocamera da 64+8+2 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa di Redmi Note 10 Pro (China), con tutti i dettagli.

Display LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI, refresh rate dinamico a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

dimensioni di 163,3 x 75,9 x 8,9 mm per 193 g

sensore d'impronte laterale e riconoscimento facciale

SoC MediaTek Dimensity 1100 a 6 nm

CPU octa-core Cortex-A78/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU ARM Mali-G77 MC9

6/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/1.79-2.2-2.4 con grandangolo a 120° e macro, video 4K e Slow Motion 960 fps

selfie camera da 16 MP

dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC, USB Type-C, sensore IR, vibrazione X-Axys, speaker stereo

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67W

sistema operativo MIUI 12.5 con Android 11

POCO X3 GT – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Al momento le informazioni sull'identità di POCO X3 GT sono ancora ufficiose e mancano ancora conferme da parte della compagnia. Tuttavia, vista l'entità dei leak è probabile che non manchi molto al debutto: probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

