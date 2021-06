POCO Pop Buds in arrivo e forse non saranno sole

Un bel po' di tempo fa il CEO di POCO ha confermato l'arrivo delle cuffie TWS del brand, anche se da allora n'è passata di acqua sotto i ponti. Dopo il sondaggio in cui ha invitato gli utenti a scegliere il nome del nuovo prodotto l'azienda è pronta a svelare nuovi dettagli sulle sue prime cuffie POCO Pop Buds.

Aggiornamento 26/06: si torna a parlare delle cuffie di POCO, questa volta con un ennesimo modello che potrebbe accompagnare il lancio delle POP Buds. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

POCO Pop Buds: l'azienda lancia un sondaggio per scegliere il nome delle sue cuffie TWS

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it. — C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020

Se avete un account Twitter potrete votare il vostro nome preferito tra quelli scelti dal produttore asiatico. Le varie alternative non sembrano poi così appetibili – anche se i gusti son gusti – e forse POCO Pop Buds sembra quella più carina. Voi cosa ne pensate? Quale votereste?

Il sondaggio durerà circa 20 ore ma nel momento in cui scriviamo Pop Buds è stato scelto dal 39% degli appassionati. Sembra quindi il candidato più papabile, seguito a ruota da POCO Funkz (29%) e Move Buds (26%). Chiude Klp Buds, con solo il 6% dei voti. Ovviamente non viene rivelato nulla sui nuovi auricolari del brand asiatico, fatta eccezione per la loro natura TWS.

Che fine hanno fatto le cuffie TWS di POCO?

Dopo la vittoria del nome POCO Pop Buds, il nulla: zero dettagli e nessuna novità per le prime cuffie TWS del brand partner di Xiaomi. Sono passati mesi dalle ultime novità ed ora l'azienda svela qualche dettaglio in più tramite un AMA pubblicato su YouTube, in cui il Country Director Anuj Sharma ci svela qualche dettaglio in più sugli auricolari.

Secondo quanto svelato dal dirigente le prime cuffie TWS di POCO sarebbero in lavorazione dal mese di aprile 2020. Tuttavia l'azienda non ha ancora annunciato nulla perché sono ancora in fase di sviluppo: durante lo scorso anno il team di sviluppo ha lavorato su due versioni degli auricolari. Attualmente si sta testando una terza versione, con un nuovo design, nuovi driver e altre differenze. Insomma, sembra che POCO non fosse soddisfatta delle prime due soluzioni: a quanto pare sembra che ci vorrà ancora un po' prima che le cuffie TWS vedano effettivamente la luca. Avverrà nel 2021?

Tra le altre novità dell'AMA il dirigente ha citato POCO M3 Pro, lasciando intendere che il dispositivo potrebbe arrivare nel corso dei prossimi masi. In merito al celebre teaser di POCO F2, il dirigente ha minimizzato la cosa ma comunque a confermato che arriveranno novità proprio durante questa settimana.

POCO Pop Buds certificate: forse si tratterà di un rebrand di Redmi

Alright. Turns out the POCO Pop Buds will be a rebranded Redmi AirDots 3 Pro TWS (plus, they'd be launched as Redmi Buds 3 Pro in some markets). Have spotted them all on Bluetooth SIG certification website (model number TWSEJ01ZM).

Feel free to retweet.#POCOPopBuds pic.twitter.com/XURMRpLbSj — Mukul Sharma (@stufflistings) May 31, 2021

Si è parlato tanto delle prime cuffie TWS di POCO, ma poi gli auricolari sono finiti nel dimenticatoio per diversi mesi. Ora una certificazione Bluetooth SIG riaccende le speranze, eppure sembra chiaro che non ci sarà da aspettarsi grandi novità. Come si evince dal documento in alto, la cuffie POCO Pop Buds saranno un rebrand delle recenti Redmi AirDots 3 Pro, lanciate in Cina solo pochi giorni fa. E non finisce qui, perché – in base a quanto si legge – gli auricolari potrebbero arrivare in altri mercati con il nome di Redmi Buds 3 Pro. Tutti e tre i prodotti hanno lo stesso numero di modello TWSEJ01ZM.

Comunque se non possiamo aspettarci differente lato hardware e di stile, è probabile che la versione di POCO arrivi con qualche piccolo cambiamento (ad esempio una colorazione gialla, nel perfetto stile del brand). Per quanto riguarda le differenze nel nome, forse il modello Pop Buds è quello riservato all'India mentre da noi le cuffie potrebbero arrivare come Redmi Buds 3 Pro.

POCO potrebbe lanciare anche delle cuffie ad archetto | Aggiornamento 26/06

So POCO In Ear wireless Bluetooth headset are coming. Clears bis certification. Basically these are Mi Neckband Bluetooth Pro 😅.#POCO https://t.co/DPJZsCEZAL pic.twitter.com/RHsP5gyAHf — Yash (@i_hsay) June 26, 2021

Le prime TWS del brand potrebbero non essere le sole cuffie in arrivo per POCO: un leaker indiano ha individuato la certificazione BIS di un modello siglato LYXQEJ05WM. Si tratta di un codice che già identifica le cuffie ad archetto Xiaomi Mi Bluetooth Neckband Pro, lanciate lo scorso febbraio. Di conseguenza pare che il dispositivo potrebbe ritornare sul mercato indiano sotto forma di prodotto a marchio POCO.

A questo punto è lecito ipotizzare che le cuffie con archetto di POCO avranno le stesse specifiche delle cugine di Xiaomi: quindi possiamo aspettarci driver da 10 mm, connettività BT 5.0, resistenza di tipo IPX5, supporto ai codec SBC e AAC, tecnologie di cancellazione del rumore ANC ed ENC (fino a 25 dB). Il tutto alimentato da una batteria da 150 mAh, per circa 20 ore di autonomia.

Ovviamente non è dato di sapere se tutte le caratteristiche coincideranno; magari – come abbiamo ipotizzato per le Pop Buds – queste cuffie wireless potrebbero essere lanciate in una colorazione gialla, nel perfetto stile di POCO.

