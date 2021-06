Il lancio della serie Reno 6 è ormai imminente: il debutto è fissato per il 27 maggio e tra poche ore scopriremo tutte le novità della nuova gamma. Questa dovrebbe comprendere tre modelli, ma in rete hanno già cominciato a circolare i primi dettagli in merito ad OPPO Reno 6Z 5G, ennesima aggiunta alla famiglia.

Aggiornamento 15/06: arrivano i primi dettagli sulle specifiche di Reno 6Z. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 6Z: tutto quello che sappiamo

Il dispositivo è stato certificato con la sigla CPH2237 sia in Malesia che in Thailandia e nel documento è presente perfino il nome commerciale dello smartphone della casa cinese. Si tratta proprio di OPPO Reno 6Z, in arrivo con connettività 5G. Purtroppo a parte questo dettagli non viene rivelato nulla in merito a design e specifiche tecniche.

Hardware

[ Exclusive ]

Oppo Reno 6Z specifications

– Mediatek Dimensity 800u

– 30 Watt charging

– 60hz refresh rate#OppoReno6Z #Reno6Z #Oppo — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 14, 2021

Per fortuna arriva in nostro soccorso un noto leaker, che prova a riempire il vuoto svelando alcune delle presunte specifiche del dispositivo. Stando a quanto riportato OPPO Reno 6Z sarà mosso dal chipset Dimensity 800U di MediaTek (proprio come il precedente Reno 5Z) ed avrà dalla sua un display con refresh rate standard, a 60 Hz (ma non conferma le dimensioni). Non ci sono dettagli sulla batteria, ma dovremmo avere il supporto alla ricarica rapida da 30W. Al momento non ci sono altri dettagli ma non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Indiscrezioni su prezzo e uscita

Parlando del debutto è improbabile che il modello Z arrivi in Cina: il suo lancio avverrà di certo successivamente dato che i dispositivi di questa serie sono riservati al altri mercati (la versione 4Z è arrivata anche da noi). Comunque, dato che il precedente Reno 5Z è un rebrand di F19 Pro+ è altamente probabile che anche in questo caso di troveremo alle prese con un dispositivo lanciato con nomi differenti in vari mercati.

