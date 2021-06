La nuova serie del brand cinese ha debuttato in patria da un po' di giorni ed ecco che si comincia a parlare di un possibile OPPO Reno 6 Global. In questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni riguardanti il debutto della gamma per il mercato internazionale: teniamo le dita incrociate anche per un possibile lancio alle nostre latitudini!

OPPO Reno 6 Global: questo il primo avvistamento?

Il nuovo smartphone del brand cinese è stato avvistato su Geekbench con la sigla CPH2251. I primi benchmark mostrano un dispositivo dotato di almeno 8 GB di RAM, con Android 11 ed un chipset MT6877V/ZA. Quest'ultimo fa riferimento al Dimensity 900 di MediaTek: al momento l'unico smartphone di OPPO dotato di questa soluzione è Reno 6 quindi non è difficile farsi venire in mente una possibile versione Global. Teniamo a mente che la sigla del Reno 6 China è PEQM00, quindi parecchio diversa rispetto a quella avvistata nella piattaforma di benchmark; comunque i dispositivi caratterizzati dalla dicitura CPH sono riferiti ai mercati fuori dalla Cina, quindi si tratterà di certo di un modello internazionale.

Lanciata a fine maggio, la serie Reno 6 ha debuttato in tre versioni, con Dimensity 900, 1200 e Snapdragon 870 di Qualcomm. Ovviamente in tanti si aspettano un rilascio internazionale e per questo motivo il misterioso smartphone apparso su Geekbench fa pensare. Che si tratti davvero del primo avvistamento di OPPO Reno 6 Global? Al momento non è dato di saperlo ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Scheda tecnica (Versione China)

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento al tocco a 180 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI, refresh rate a , campionamento al tocco a 180 Hz e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm per 182 g

SoC MediaTek Dimensity 900

CPU octa-core Cortex-A78/A55 (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz)

GPU Mali-G68 MC4

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

tripla camera da 64+8+2 MP f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro

f/1.7-2.2-2.4 con lenti 6P, grandangolo 119° e macro selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Tri Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.3

OPPO Reno 6 Global: indiscrezioni su prezzo e uscita

Al momento non ci sono dettagli riguardanti il prezzo di OPPO Reno 6 Global ma per quanto riguarda il periodo di uscita alcune indiscrezioni parlano di un possibile lancio in India durante il mese di luglio. Comunque manca ancora una conferma ufficiale da parte della casa cinese e per ora ancora non si parla del debutto in Europa. Anche in questo caso, non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con le novità.

