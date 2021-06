I display di OPPO Reno 5 Pro e Pro+ premiati da DxOMark

Anche se da poco è stata annunciata al pubblico la serie Reno 6, si torna a parlare di OPPO Reno 5 Pro e Pro+ e della qualità offerta dai rispettivi schermi. A parlarne è DxOMark, che da qualche mese ha introdotto sul proprio portale anche la valutazione degli schermi del mondo degli smartphone. Di recente, per esempio, abbiamo visto le recensioni sui display di Xiaomi Mi 11, TCL 20 Pro e Samsung Galaxy S21 Ultra, mentre adesso tocca alla famiglia Reno targata OPPO.

DxOMark dice la propria sulla qualità visiva di OPPO Reno 5 Pro e Pro+

Per quanto OPPO Find X3 Pro sia la macchina ammiraglia di riferimento, anche OPPO Reno 5 Pro e Pro+ meritano sotto il profilo del display. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte ad uno schermo da 6,55″ Full HD+ in 20:9, con refresh rate a 90 Hz e densità di 402 PPI, basati sulla sempre apprezzata tecnologia AMOLED. Ne consegue che le differenze siano sostanzialmente marginali, come dimostrano i punteggi quasi identici fra i due smartphone.

A cambiare sono piccolezze che probabilmente nessuno a cose normali noterebbe, specialmente senza avere un'indicazione in tal senso. L'unica differenza un po' più evidente riguarda la fluidità dei movimenti, dove il Pro+ garantisce una riproduzione più reattiva. Per quanto riguarda il resto, Reno 5 Pro e Pro+ offrono prestazioni visive di tutto rispetto, con buoni valori per parametri quali fedeltà cromatica, controllo degli artefatti e qualità delle immagini in movimento.

Ecco la top 10 aggiornata dei migliori display secondo DxOMark:

91 – Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos)

90 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon)

89 – OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos), TCL 20 Pro, vivo X60 Pro+

88 – Apple iPhone 12 Pro Max, LG Wing, OnePlus 8 Pro

87 – Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra (Exynos), vivo X51, Xiaomi Mi 11

85 – Huawei P40

84 – Apple iPhone 11 Pro Max

83 – TCL 10 Pro, OPPO Reno 5 Pro+

81 – OPPO Reno 5 Pro

78 – Nubia Red Magic 6 Pro

