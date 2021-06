OPPO A93s 5G si fa vivo: specifiche e prezzo prima del lancio

La fascia medio-bassa di OPPO, la famosa serie A, è dotata di modelli che spesso e volentieri si interscambiano tra di loro in rebrand e simili, ma dotati di specifiche tutto sommato buone. Come nel caso del prossimo OPPO A93s 5G, che si appresta ad essere lanciato ad un prezzo in linea con la filosofia del brand.

OPPO A93s 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Il design riprende quello della serie A arrivata anche da noi con i modelli A94, A74 e A54 5G, con un bumper fotocamera in alto a sinistra, ma delinea una scelta diversa per quanto riguarda l'hardware. A parte il display, un pannello da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), si denota un chipset Dimensity 700, inedito per la serie A di quest'anno. Per la memoria, c'è un taglio singolo da 8 GB RAM e 128/256 GB per lo storage.

Passando al lato batteria, non abbiamo purtroppo dati né della capacità, né della potenza di ricarica, ma ci aspettiamo comunque un range tra i 22.5 e i 30W. Sulla fotocamera, si delinea una tripla camera da 48 + 2 + 2 MP, mentre per la selfie camera troviamo un sensore da 8 MP chiuso in un punch-hole laterale. Per il software, confermato Android 11.

OPPO A93s 5G – Prezzo e data di uscita

Non ci sono purtroppo indiscrezioni in merito alla data di uscita di questo nuovo OPPO A93s 5G, ma per il prezzo abbiamo dettagli specifici. Infatti, si parte dalla configurazione 8/128 GB che costerà circa 259€ (1.999 yuan), mentre quella da 8/256 GB arriverà ad un prezzo di circa 285€ (2.199 yuan), che considerando le politiche di OPPO, sono sicuramente inquadrati. Per la distribuzione, sebbene venga presentato in Cina, non è escluso arrivi in Europa rebrandizzato in modello Serie A intermezzo, magari come Pro o Plus di uno di quelli già esistenti.

