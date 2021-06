OPPO A16 sarà il nuovo low-cost per tutte le tasche

Dopo il lancio del potente OPPO K9 5G, la casa produttrice si sta preparando a presentare un prodotto più modesto sotto forma di OPPO A16. Sarà il successore diretto di un OPPO A15 che arrivò sugli scaffali ad un prezzo di poco superiore ai 100€. Possiamo aspettarci un target di mercato equivalente per il nuovo smartphone targato OPPO, il cui arrivo è stato confermato dagli insider.

OPPO A16 in arrivo: tutte le novità per la fascia entry-level

Se sul davanti OPPO A15 e A16 sono praticamente identici, il nuovo esponente budget-friendly di OPPO presenta alcune differenze rispetto al suo predecessore. In primis lo spostamento del sensore di sblocco biometrico, adesso implementato sotto forma di sensore d'impronte laterale nel tasto d'accensione. Vediamo cambiata anche la forma del modulo fotografico, adesso meno quadrato e più rettangolare per ospitare i sensori disposti in senso verticale.

Lo smartphone sarà proposto in 4 colorazioni diverse: Nero, Azzurro, Beige e Bianco. Sul display non abbiamo ancora informazioni precise, ma ci aspettiamo uno schermo LCD attorno dai 6,5″ HD+. OPPO potrebbe osare con un refresh rate a 90 Hz, ma è plausibile che per mantenere bassi i costi preferisca optare per i 60 Hz.

Non sappiamo ancora con sicurezza quale sarà il chipset che alimenterà OPPO A16, ma dovrebbe essere il MediaTek Helio G35. Realizzato a 12 nm, è un SoC con CPU octa-core ARM Cortex-A53 (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU PowerVR GE8320 fino a 680 MHz. Un salto in avanti del +12% lato CPU, mentre lato memorie dovremmo avere almeno 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile via microSD. A fornire energia dovrebbe esserci una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica 10W. Il software sarà aggiornato alla sua ultima versione, ovvero Android 11 personalizzato dalla ColorOS 11. Ancona nessuna notizia sulla fotocamera, ma potrebbe rimanere sostanzialmente invariata dalla 13+2+2 MP di OPPO A15.

L'arrivo di OPPO A16 è previsto per agosto, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 150€.

