Dopo i primi leak che hanno svelato l'esistenza di OnePlus Nord CE 5G arriva anche la conferma ufficiale. Lo smartphone sarà a tutti gli effetti il successore all'attuale Nord N10 5G, ereditandone il target di mercato. Sarà quindi uno smartphone che punterà alla fascia medio/bassa dell'utenza, mentre il modello di riferimento sarà il futuro Nord 2. In questo articolo raccoglieremo tutte le informazioni da qui in avanti, fra immagini, scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

Aggiornamento 05/06: OnePlus Nord CE 5G è protagonista di alcuni teaser ufficiali che ne svelano il design. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

OnePlus Nord CE 5G: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il nuovo OnePlus Nord CE 5G – dove CE sta per Core Edition – è in dirittura d'arrivo e ovviamente non possono mancare una marea di indiscrezioni sul mid-range. Non essendo uno smartphone di punta, non ci aspettiamo grandi novità sotto il profilo estetico per Nord CE 5G, a partire dallo schermo forato, confermato dalle prime immagini ufficiose pubblicate da OnLeaks. Stando a quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni il dispositivo avrà dalla sua un display AMOLED da 6,43″ Full HD+; si tratta di un bel passo in avanti rispetto ad N10 ed N100, entrambi dotati di pannelli LCD. Per il refresh rate, si parla di 90 Hz, proprio come il Nord di prima generazione.

Se Nord N10 5G ha un sensore per lo sblocco posto sul retro, su Nord CE sarà sostituito con un sensore ID laterale, almeno secondo i presunti render. Inoltre, OnePlus avrebbe deciso di continuare con la plastica lucida per la back cover ed un frame metallico, con uno spessore di 7,9 mm.







In queste ore OnePlus ha pubblicato vari teaser dedicati allo smartphone e ha svelato alcuni particolari del design. Per quanto concerne la back cover, sembra di trovarsi alle prese con un sosia di OP Nord. Il nuovo Nord CE 5G non assomiglia a quanto visto nei render precedenti ma ricalca lo stile del primo mid-range lanciato dalla casa cinese, con una fotocamera stretta e allungata, posizionata nell'angolo in alto a sinistra.

Il layout della fotocamera non rispecchia né i recenti OnePlus 9 e 9 Pro, né i modelli N10 ed N100. Frontalmente, i teaser rivelano la presenza di un punch hole per la fotocamera selfie. Per concludere, Amazon India ha confermato una delle colorazioni del dispositivo, ossia Charcoal Ink (immaginiamo una versione nera).

Hardware & fotocamera

Il dispositivo è mosso da un chipset dotato di modem per la connettività 5G. Su Nord N10 5G abbiamo avuto lo Snapdragon 690, ma con Nord CE avremo lo Snapdragon 750G, chipset ad 8 nm con CPU octa-core a 2,2 GHz e GPU Adreno 619, con modem X52. Lato memorie dovremmo trovare almeno 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1, forse espandibile via microSD e con anche una variante da 12 GB. Per quanto riguarda la batteria, dovrebbe esserci un amperaggio pari a 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T a 30W (70% in 30 minuti). Non mancherebbe, poi, un ingresso mini-jack per l'utilizzo con cuffie cablate.

In merito al comparto fotografico avremo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (confermato), accompagnato da grandangolo e macro, rispettivamente da 8 e 2 MP; la selfie camera dovrebbe essere un modulo da 16 MP.

OnePlus Nord CE 5G (ex Nord N1 5G) – Prezzo e data d'uscita

Pensavamo che similmente a Nord N10 5G – presentato nell'autunno 2020 (a ottobre, precisamente) – il nuovo arrivato avrebbe debuttato più in là nel corso dell'anno. Invece, il nuovo smartphone arriverà il 10 giugno: la conferma arriva direttamente dall'azienda cinese. Il debutto è atteso non solo in India, ma anche in Europa e in Italia.

Per quanto riguarda il tanto chiacchierato Nord 2, stando alle indiscrezioni dovrebbe arrivare intorno al 25 giugno (ma mancano conferme). Inoltre durante un'intervista Pete Lau ha svelato l'esistenza (ed i primissimi dettagli) del modello Nord N200, in arrivo prossimamente.

