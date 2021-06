OnePlus Nord CE 5G vs OnePlus Nord: quali sono le differenze

Con il lancio del nuovo modello della famiglia Nord, in tanti si sono interrogati sulle differenze tra i due smartphone: se siete curiosi di saperne di più date un'occhiata al nostro confronto tra specifiche con OnePlus Nord CE 5G vs OnePlus Nord. Quale dei due è lo smartphone che fa al caso vostro?

OnePlus Nord CE 5G vs OnePlus Nord: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile







Per quanto riguarda design e stile dei due smartphone di fascia media targati OnePlus, ci troviamo di fronte a due soluzione molto simili, che ricalcano un tema comune. OnePlus Nord CE 5G offre una tripla camera verticale affiancata da un flash LED; il logo del brand è presente al centro della scocca e manca il lettore d'impronte (integrato sotto il display). A proposito del pannello, si tratta di un Fluid AMOLED da 6.43″ Full HD+ con un punch hole, un singolo foro per la selfie camera.







Passando a OnePlus Nord classico, abbiamo ancora una volta una fotocamera verticale, ma stavolta troviamo un sensore aggiuntivo (si passa a quattro) ed un flash Dual LED posizionato in alto rispetto al modulo. Ancora una volta il lettore ID è posizionato sotto al display, sempre un panello Fluid AMOLED (da 6.44″) con punch hole. In questo caso il foro è doppio, per ospitare una Dual Selfie Camera. Si seguito trovate un confronto tra le specifiche complete di OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord, in modo da avere davanti agli occhi tutti i dettagli hardware.

Specifiche a confronto

OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord Dimensioni 159,2 x 73,5 x 7,9 mm per 170 g 158,3 x 73,3 x 8,2 mm per 184 g Display Fluid AMOLED da 6.43″

Punch hole

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 90 Hz

campionamento al tocco 180 Hz

410 PPI

Gorilla Glass Fluid AMOLED da 6.44″

Punch hole

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 90 Hz

campionamento al tocco 180 Hz

HDR10+

408 PPI

Gorilla Glass 5 Impermeabilità NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 750G (8 nm, octa-core, 2.42GHz) Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, octa-core, 2.4 GHz) GPU Adreno 619 Adreno 620 RAM 6/8/12 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UPS 2.1 128/256 GB UPS 2.1 MicroSD NO NO Sicurezza Lettore d'impronte sotto al display + Face Unlock Lettore d'impronte sotto al display + Face Unlock Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera principale Tripla camera da 64 + 8 + 2 MP

f/1.79-2.25-2.4

OV64B

PDAF

grandangolo 119° Quad camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP

f/1.75-2.25-2.4-2.4

Sony IMX586

PDAF

grandangolo 119°

macro 4 cm

OIS Fotocamera selfie 16 MP

f/2.45

IMX417 32 + 8 MP

f/2.45-2.45

IMX616

grandangolo 105° Batteria 4.500 mAh 4.115 mAh Ricarica 30W 30W Ricarica wireless NO NO SIM Dual SIM 5G SA/NSA Dual SIM 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G Bluetooth 5.1 5.1 NFC SI SI GPS GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou/NaVIC Dual GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini jack cuffie SI NO Infrarossi NO NO Sistema operativo OxygenOS 11 con Android 11 OxygenOS 10 con Android 10 (ora OxygenOS 11) Colorazioni Blue Void, Charcoal Ink, Silver Ray Blue Marble, Gray Onyx, Gray Ash

OnePlus Nord CE 5G vs OnePlus Nord: prezzo a confronto

Per quanto riguarda il prezzo e le varianti disponibili sia di OnePlus Nord CE 5G che di OnePlus Nord, date un'occhiata alla tabella in basso, con tutti i dettagli per entrambi i modelli.

6/128 GB

8/128 GB

12/256 GB

Nord CE 5G 299€ 329€ 399€ Nord X 399€ (ora 369€) 499€ (ora 429€)

Se siete interessati al nuovo arrivato, vi segnaliamo che il dispositivo è già disponibile all'acquisto (qui il nostro approfondimento). Per quanto riguarda invece il modello Nord, su Amazon il mid-range è disponibile a prezzo scontato (con e senza Prime). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

