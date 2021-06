OnePlus Nord CE riceve un nuovo aggiornamento a distanza di poche ore

A distanza di una manciata di ore dal rilascio del primo aggiornamento, ecco che OnePlus Nord CE riceve già un nuovo update: questa volta il software passa alla versione OxygenOS 11.0.3.3 ed introduce soprattutto delle migliorie al comparto fotografico.

OnePlus Nord CE 5G: che cosa cambia con l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.3

Evidentemente con il rilascio della versione 11.0.2.2 il team di sviluppo ha dimenticato qualcosina ed è stato necessario ricorrere ad una nuova versione. Scherzi a parte, la OxygenOS 11.0.3.3 per OnePlus Nord CE 5G introduce nuovi miglioramenti per la stabilità e risolve dei problemi noti (non specificati); le vere novità si registrano sul mercate della fotocamera, con alcuni accorgimenti per migliorare l'esperienza e la qualità. Di seguito trovate il changelog completo.

Sistema Risolti problemi noti e migliorata stabilità

Fotocamera Migliorata l'esperienza di ripresa con l'HDR attivo Migliorato l'effetto di ripresa in modalità Ottimizzata la fluidità di 1080p 60FPS



Il nuovo update è già in fase di rilascio a distanza di poche ore dalla prima versione. Non appena sarà disponibile troverete il link al download nel nostro solito articolo dedicato alla OxygenOS 11, in modo da poter procedere con il flash manuale.

