OnePlus Nord CE riceve il primo aggiornamento: ecco le novità

A distanza di circa una settimana dal debutto, ecco che OnePlus Nord CE 5G comincia a ricevere il suo primo aggiornamento che porta il software a bordo alla OxygenOS 11.0.2.2: andiamo a dare un'occhiata alle varie novità introdotte dalla casa cinese.

Il primo aggiornamento per OnePlus Nord CE 5G – ricordiamo, fresco di lancio – arriva con un changelog contenuto ma comunque importante: la OxygenOS 11.0.2.2 porta le patch di maggio 2021 (non sono le ultime ma è già un passo avanti), varie migliorie di sistema ed anche per la selfie camera. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Sistema Migliorata la precisione del colore dello schermo Risolti problemi noti e stabilità migliorata Patch di sicurezza Android aggiornate a maggio 2021

Fotocamera Migliorata la modalità ritratto della selfie camera



Il nuovo update è attualmente in fase di rilascio: in base alle segnalazioni pare che al momento il roll out stia avvenendo in India. Comunque è probabile che già nelle prossime ore (oppure in questi giorni) arrivi anche in Europa: non appena disponibile troverete il link al download nel nostro solito articolo dedicato alla OxygenOS 11.

Se siete interessati all'acquisto di OnePlus Nord CE 5G, qui trovate tutti i dettagli su dove comprare il mid-range. Invece, per saperne di più date un'occhiata al confronto tra specifiche con il modello OP Nord!

