OnePlus continuerà ad utilizzare OxygenOS?

Nelle scorse ore sono state annunciate novità per quanto riguarda il rapporto tra OnePlus e OPPO, con un chiarimento ufficiale da parte di Pete Lau (tramite un lungo comunicato). Ora in tanti si chiedono quale sarà il design della UI proprietaria della casa cinese: gli smartphone OnePlus continueranno ad utilizzare la OxygenOS oppure esiste la possibilità che si passi alla ColorOS di OPPO?

OnePlus e OxygenOS: gli smartphone Global passeranno alla ColorOS di OPPO?

Per prima cosa è bene tenere a mente che la OxygenOS viene utilizzata esclusivamente a bordo degli smartphone OnePlus Global: per il mercato cinese fino a poco tempo fa era utilizzata la sua controparte asiatica, la HydrogenOS. Comunque, di recente la versione software cinese è stata sostituita dalla ColorOS di OPPO ma si tratta di una novità riguardate i soli dispositivi China. Con l'integrazione di diversi team tra OnePlus e OPPO – che va a cementare la “collaborazione” tra i due brand – non mancano dubbi sul futuro della UI Global di OnePlus. Per fortuna la risposta è arrivata dalla stessa azienda.

I colleghi di MySmartPrice hanno chiesto maggiori dettagli e la risposta non ha tardato ad arrivare. OnePlus ha confermato che gli smartphone Global continueranno ad avere la OxygenOS e che non ci saranno cambiamenti. La ColorOS continuerà ad essere utilizzata per i soli dispositivi cinesi; al massimo sarà possibile vedere delle funzionalità condivise da entrambi i software.

D'altronde lo stesso Pete Lau ha confermato che OnePlus continuerà ad operare in modo indipendente (come fatto finora): la collaborazione più stretta con OPPO porterà solo benefici e non ci saranno stravolgimenti.

