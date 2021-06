Purtroppo abbiamo avuto modo di parlare molto poco del modello 9R, dispositivo lanciato solo in India e in Cina. Questa versione del flagship non ha trovato spazio da noi, nonostante si tratti di un dispositivo di tutto rispetto e caratterizzato da un comparto tecnico che ingolosisce (capeggiato dallo Snapdragon 870). Comunque non sono mancati gli appassionati che hanno deciso di puntare su questo smartphone: se siete tra questi, allora vi faranno comodo un po' di opzioni tra cover, pellicole ed accessori dai migliori store online, per proteggere al meglio il vostro OnePlus 9R.

Migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus 9R

Vi segnaliamo che la scocca di OnePlus 9R e quella del precedente 8T sono essenzialmente identiche: in entrambi i casi abbiamo un corpo da 16.07 x 7.41 x 0.84 cm per un peso di 188/189 grammi. Il layout della fotocamera è lo stesso, con quattro sensori ed un doppio flash inclusi in un modulo rettangolare dai bordi arrotondati. Insomma, le cover dell'uno calzano a pennello anche sull'altro.

Se volete sapere tutto su OnePlus 9R, qui trovate il nostro articolo dedicato. Se invece volete sapere dove comprare il dispositivo, date uno sguardo al nostro approfondimento.

Amazon

eBay

AliExpress

