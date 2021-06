Una delle capacità migliori degli smartphone OnePlus è sapersi adattare a rivisitazioni artistiche o edizioni speciali di ottima fattura. E non è da meno la nuova versione di OnePlus 9 Pro, che si veste della Flash Silver Edition Sorayama con una serie di accessori e gadget molto interessanti.

OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition Sorayama

Come possiamo vedere dall'immagine sopra, già la confezione tradisce l'essenza di questa edizione speciale, con un tripudio di Argento posto sia sulla scatola, sia sulla confezione vera e propria, ma anche sulla T-Shirt con un particolare sul taschino argentato in materiale sintetico. Inoltre, non manca la cover dedicata al Maestro Sorayama, illustratore giapponese di fama mondiale.

Tutto verte verso una precisa colorazione e non è da meno lo smartphone, che probabilmente si mostra in quella che è la colorazione più bella proposta quest'anno per OnePlus 9 Pro. Quanto alle specifiche invece, tutto rimane invariato, con lo Snapdragon 888 a muovere il tutto e 12/256 GB di storage. Anche il display resta lo stesso mantenendo la tecnologia LTPO, così come la fotocamera a 4 sensori con inclusi il Sony IMX789 da 48 MP e l'IMX766 da 50 MP.







Il nuovo OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition arriverà il prossimo 9 giugno 2021 in Cina e sarà distribuito in maniera molto limitata in soli 1.500 unità, quindi un vero e proprio gioiello da collezione. E non da meno il prezzo, visto che raggiungiamo i circa 708€ (cambio di 5.499 yuan). Ovviamente, come accade per ogni edizione speciale, soprattutto se si tratta di OnePlus, sarebbe bello se arrivasse anche da noi, ma come sempre è molto difficile. E voi, siete desiderosi di avere quest'edizione così particolare? Fatecelo sapere nei commenti!

