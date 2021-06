DxOMark afferma: OnePlus 9 Pro ha uno dei migliori display di sempre

Gli schermi di OnePlus 9 Pro e OPPO Find X3 Pro sono praticamente identici, ma il punteggio di DxOMark non lo è. Il top di gamma OnePlus è riuscito a superare la controparte OPPO, a simboleggiare quanto la calibrazione possa fare la differenza. A livello hardware, il pannello è il medesimo: un 6,7″ Quad HD+ a 10-bit con tecnologia AMOLED LTPO e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz. Cosa ha permesso, quindi al flagship OnePlus di superare la qualità visiva offerta da Find X3 Pro? Scopriamolo più nel dettaglio.

Il display di OnePlus 9 Pro sale direttamente nella top 3 di DxOMark

Il punteggio di 89 punti ha permesso a OnePlus 9 Pro di raggiungere il podio della classifica top 10 di DxOMark, posizionandosi dritto al terzo posto. La stessa posizione di esponenti di pregio quali Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ma anche lo stesso vivo X60 Pro+ di mamma BBK Electronics. Allo stesso tempo, fa quasi strano vederlo al pari anche di OnePlus 8T di scorsa generazione. Ma forse in questo caso è più merito di 8T che demerito di 9 Pro.

Se OPPO Find X3 Pro ha ottenuto un punteggio migliore nel parametro della leggibilità, tutti gli altri parametri vedono OnePlus 9 Pro in vantaggio. Resa cromatica accurata, leggibilità con scarsa luce e gestione della fluidità di movimento sono alcuni dei suoi elementi più di pregio. Non mancano aspetti che hanno convinto meno DxOMark: la luminosità non è elevata, una gestione perfettibile dei contenuti HDR10 e dettagli nelle zone scure difficili da distinguere. Vi ricordiamo, fra l'altro, che DxOMark ha valutato anche la qualità fotografica di OP9 Pro.

Ecco la top 10 aggiornata dei migliori display secondo DxOMark:

91 – Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos)

90 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon)

89 – OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos), TCL 20 Pro, vivo X60 Pro+

88 – Apple iPhone 12 Pro Max, LG Wing, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X3 Pro

87 – Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra (Exynos), vivo X51, Xiaomi Mi 11

85 – Huawei P40

84 – Apple iPhone 11 Pro Max

83 – TCL 10 Pro, OPPO Reno 5 Pro+

81 – OPPO Reno 5 Pro

78 – Sony Xperia 5 II

