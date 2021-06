OnePlus 9 e 9 Pro: riparte il roll-out per Android 12 Beta

Con l'arrivo della nuova versione dell'OS di Google i vari produttori hanno cominciato il rilascio delle prime release beta. Tra queste troviamo Xiaomi e ovviamente – immancabile! – anche OnePlus con gli ultimi modelli 9 e 9 Pro: entrambi hanno ricevuto la prima versione di Android 12 Beta ma ci sono già dei problemi. Ecco che cosa sta succedendo.

Aggiornamento 03/06: riprende il roll-out del programma Developer Preview per l'aggiornamento ad Android 12 Beta per OnePlus 9 e 9 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android 12 Beta per OnePlus 9 e 9 Pro: tutti i dettagli

La corsa ad Android 12 è cominciata e tutti i principali brand cinesi sono pronti a dire la loro. OnePlus 9 e 9 Pro hanno ricevuto Android 12 Beta da pochissimo, con tanto di istruzioni, link al donwload e possibilità di rollback. Ovviamente si tratta di una release sperimentale che potrebbe portare dei problemi (cosa che è successa effettivamente, quindi continuate a leggere). Al momento si riscontrano i seguenti difetti:

La funzione di videochiamata non è disponibile

Lo sblocco tramite impronta digitale e lo sblocco col viso non sono disponibili

Alcune schermate dell'interfaccia utente si presentato in modo non corretto

Alcune app potrebbero non funzionare come previsto

Problemi di stabilità del sistema

Inoltre tutti i dati vengono cancellati durante l'operazione di flash della build. Il rischio di brick del proprio dispositivo OnePlus è decisamente alto e per il momento non sono presenti link al download. Per tutti i dettagli continuate a leggere.

Per tutte le novità su Android 12 date un'occhiata qui!

Problemi con Android 12 Beta e OnePlus 9/9 Pro: che cosa sta succedendo

Un membro del team di OnePlus ha annunciato di aver rimosso temporaneamente i link al download di Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro. Il motivo è presto detto: il feedback degli utenti non è stato per nulla entusiasmante con vari problemi di brick. Ovviamente è possibile ripristinare il proprio dispositivo tramite la modalità EDL ma resta comunque un grattacapo serio. Per questo motivo i developer hanno preferito mettere in pausa la release che riprenderà una volta che i problemi sono stati corretti.

Riprende il roll-out | Aggiornamento 03/06

C'è voluto qualche giorno in più del previsto, ma è ufficialmente ripartito il roll-out che porta Android 12 Beta su OnePlus 9 e 9 Pro. Il team di sviluppo della OxygenOS ha rilasciato una nuova build software corretta dai problemi riscontrati con la sua prima versione. Tuttavia, permangono i bug segnalati sopra. Se voleste installare la ROM, trovate tutte le istruzioni nel thread dedicato.

