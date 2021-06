Mentre le serie 7 e 7T stanno ricevendo l'ultima release beta ce n'è anche per la gamma 8: sia OnePlus 8 che 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.7.7, una versione non particolarmente ricca di novità ma che almeno porta qualche aggiunta sul versante della sicurezza.

Aggiornamento 11/06: l'aggiornamento arriva anche per OnePlus 8T, sotto forma di OxygensOS 11.0.8.14. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OxygenOS 11.0.7.7 e 11.0.8.14 disponibili per OnePlus 8 e 8T | Novità e Download

Il changelog dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.7.7 e 11.0.8.14 , rispettivamente per OnePlus 8/8 Pro e 8T non è molto ricco. Tuttavia ci sono anche novità positive, come le ultime patch di sicurezza (datate giugno 2021). Inoltre è stato risolto un bug relativo al pulsante di scatto nella modalità a 48 MP.

Sistema Prestazioni ottimizzate Patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2021

Fotocamera Risolto il problema per cui il pulsante di scatto non funzionava quando si scattavano foto nel formato immagine 48 MP



Non appena sarà disponibile al download, il nuovo aggiornamento per OnePlus 8, 8 Pro e 8T potrà essere scaricato direttamente tramite questo articolo (se preferite il flash manuale); al momento non è ancora presente la versione europea del firmware ma siamo certi che sarà disponibile nelle prossime ore. In alternativa non resta che attendere che il roll out faccia il suo corso per tutti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu