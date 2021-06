Siamo giunti al capolinea per i modelli OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: la OxygenOS 11 Open Beta 5 è l'ultima versione della release sperimentale. Il programma Open Beta dedicato al quartetto di ex flagship chiude i battenti con una versione ricca di novità volte a migliorare la stabilità complessiva.

Come al solito, di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento. La OxygenOS 11 Open Beta 5 per le serie OnePlus 7 e 7T introduce le patch di sicurezza di maggio 2021 e varie migliorie ed ottimizzazioni. Abbiamo già specificato che si tratta della build finale: ciò vuol dire che OP non rilascerà più versioni Open Beta per questi modelli e gli unici update arriveranno tramite il canale Stabile.

Sistema Consumo ridotto della batteria in scenari specifici Migliorata la compatibilità di specifiche app di terze parti su Android 11 Risolti problemi noti e migliorata stabilità del sistema Aggiorna il livello delle patch di sicurezza Android a maggio 2021

Telefono Migliorata la stabilità complessiva dell'applicazione Risolto il problema relativo alla probabilità di non poter rispondere alle chiamate tramite l'app Google Fi

Rete Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi

Galleria Migliorata la velocità di caricamento complessiva

Shelf Migliorate le prestazioni dell'animazione e la frequenza dei fotogrammi



Se foste fra i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, potete effettuare l'installazione della Open Beta 5: di seguito trovate il link al download. Nel nostro articolo sono presenti tutte le versioni del nuovo aggiornamento.

