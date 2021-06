Aspettando gli occhiali smart di Xiaomi… intanto ci pensa YouPin!

Nonostante se ne parli ormai da tempo Xiaomi non ha mai lanciato degli occhiali smart. Per lungo periodo sono comparsi degli interessanti brevetti, sia per soluzioni medicali che maggiormente votate al tech (con fotocamera rotante, ad esempio), ma purtroppo sono rimaste solo delle idee su carta (non abbiamo avuto nemmeno dei leak di prototipi). Anche se la casa madre è ancora restia verso questo tipo di prodotti, su Xiaomi YouPin hanno fatto capolino degli occhiali smart che non sembrano male, dal prezzo contenuto e realizzati dal brand Zenph.

Gli occhiali smart Zenph debuttano su Xiaomi YouPin | Caratteristiche e prezzo

Per quanto riguarda il marchio Zenph si tratta di un nome noto sulla piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun, che ci ha già regalato alcune perle (come la maglia sportiva con ECG integrato). A questo giro il brand è tornato con un prodotto diverso, che nulla ha a che fare con il fitness. I nuovi occhiali smart di Zenph hanno debuttato su Xiaomi YouPin e sono disponibili sia in versione anti-luce blu che da sole; ciliegina sulla torta, per chi ha problemi alla vista sono presenti anche alcune dei modelli graduati (per miopia e perfino con astigmatismo).

Tra le varie funzionalità intelligenti troviamo anche il supporto all'assistente vocale XiaoAI, oltre che Siri: basta una pressione della stanghetta per richiamare uno o l'altro. Ovviamente non mancano dettagli come la certificazione IPX4 contro il sudore, il Bluetooth 5.0 per la connettività e un livello di protezione del 99% contro i raggi UV. Gli occhiali smart fungono anche da auricolari TWS e possono essere sfruttati sia per le chiamate che per la musica. I controlli sono integrati direttamente all'interno delle stanghette.





Le dimensioni sono di 148 x 52 x 18 mm per un peso di 38.8 grammi; per l'autonomia l'azienda promette fino a 10 giorni di utilizzo con una singola carica (che avviene tramite PIN magnetico). Ovviamente sfruttando gli occhiali per la riproduzione audio, l'autonomia scende a circa 8 ore.

Il prezzo dei nuovi occhiali smart Zenph da Xiaomi YouPin è di circa 38€ al cambio (299 yuan) per la versione base mentre ci sono dei piccoli aumenti andando a selezionare i modelli graduati. Al momento il prodotto è in crowdfunding sulla piattaforma del brand ed è già un successo: le spedizioni (solo Cina) partiranno dal 26 luglio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu